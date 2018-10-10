"Беспредел и позорище": Кудрявцева взорвалась из-за мерзкой драки

Лера Кудрявцева не смогла остаться в стороне от скандала вокруг российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Разгневанная телеведущая назвала произошедшее "беспределом" и "позорищем".

На протяжении нескольких дней в СМИ разворачивается шумиха вокруг российских футболистов, игрока "Зенита" Александра Кокорина и игрока "Краснодара" Павла Мамаева. Утром 8 октября спортсмены в компании друзей избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую улицу, в "Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки. Позже стало известно, что футболисты устроили дебош в вагоне "Сапсана", в котором направлялись из Санкт-Петербурга в Москву. Якобы спортсмены приставали к проводникам, шумели и выпили весь алкоголь. Накануне дебоширов вызвали на допрос в полицию.

Возмутительная история получила отражение в Сети. Не только общественность, но и знаменитости не остались в стороне от скандала. Так, жестко высказалась популярная телеведущая Лера Кудрявцева. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеблондинка опубликовала запись с уличных камер наблюдения. На видео запечатлен момент нападения возбужденных молодых людей на водителя ведущей Первого канала.

"Кучкой на одного , даже в моем детстве это было западло . Беспредел и позорище (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – коротко, но крайне эмоционально высказалась Лера Кудрявцева. По некоторой информации, Александр Кокорин и Павел Мамаев отказались добровольно прийти в полицию. В свою очередь, опять же по неподтвержденным данным, шестеро адвокатов отказались защищать футболистов.