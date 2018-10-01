Рак помешал встречам Кобзона с юной фавориткой Градского
Программа, которую представит Алла, посвящена 70-летию независимости Израиля. И это смелый шаг, если учесть текущую внешнеполитическую ситуацию. В ходе концерта прозвучат в том числе песни на иврите и идише, которые любил петь Иосиф Кобзон. Многие из них получили широкую известность благодаря кинофильму "Жизнь и приключения Мишки Япончика".
"Когда я приглашала Иосифа Давыдовича спеть со мной-где-то, он никогда не говорил: "Позвоните мне через три месяца", – вспоминает Алла. – Он был крайне конкретным человеком и сразу отвечал "да" или "нет".
"В 2016-м году, когда мы с Александром Градским (в его команде в шоу "Голос" была Алла, а после окончания проекта стала солисткой "Градский-холл". – Прим. ред.) придумали интересный проект. Александр Борисович позвонил Кобзону и попросил меня поддержать, и мэтр сразу согласился, – продолжает Алла. – Но, к большому сожалению, в день концерта ему стало плохо, и даже пришлось вызывать скорую. Мы планировали спеть дуэтом "Тум-балалайка", "Хава-Нагила", но, увы, у судьбы были другие планы".
С Кобзоном Алла Рид пересекалась часто. "Он присудил мне второе место на конкурсе "Голоса-99" в Сочи, – улыбается артистка. – Потом я участвовала в конкурсе молодых исполнителей в Донецке, где Кобзон был почетным гостем и закрывал концерт. И тогда вместо двух заявленных песен спел 22! Балет "Тодес", который должен был тоже выступить, на сцену не вышел вообще, потому что Кобзон пел до четырех часов утра".
"К сожалению, когда я стала более-менее известной, Иосиф Давыдович уже очень тяжело болел, – заключила фаворитка Градского из "Голоса". – И уже немного от всех и всего абстрагировался. Ему было тяжело, но он никогда не жаловался и всегда был для артистов примером мужества".
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