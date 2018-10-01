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Рак помешал встречам Кобзона с юной фавориткой Градского

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
7 октября на сцене театра "Градский-холл" состоится концерт самой красивой участницы четвертого сезона шоу "Голос" на Первом канале Аллы Рид. Эту программу она посвятила памяти Иосифа Кобзона, со дня смерти которого исполняется 40 дней. Корреспондент Dni.Ru встретился с певицей.
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Программа, которую представит Алла, посвящена 70-летию независимости Израиля. И это смелый шаг, если учесть текущую внешнеполитическую ситуацию. В ходе концерта прозвучат в том числе песни на иврите и идише, которые любил петь Иосиф Кобзон. Многие из них получили широкую известность благодаря кинофильму "Жизнь и приключения Мишки Япончика".

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Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

"Когда я приглашала Иосифа Давыдовича спеть со мной-где-то, он никогда не говорил: "Позвоните мне через три месяца", – вспоминает Алла. – Он был крайне конкретным человеком и сразу отвечал "да" или "нет".

"В 2016-м году, когда мы с Александром Градским (в его команде в шоу "Голос" была Алла, а после окончания проекта стала солисткой "Градский-холл". – Прим. ред.) придумали интересный проект. Александр Борисович позвонил Кобзону и попросил меня поддержать, и мэтр сразу согласился, – продолжает Алла. – Но, к большому сожалению, в день концерта ему стало плохо, и даже пришлось вызывать скорую. Мы планировали спеть дуэтом "Тум-балалайка", "Хава-Нагила", но, увы, у судьбы были другие планы".

С Кобзоном Алла Рид пересекалась часто. "Он присудил мне второе место  на конкурсе "Голоса-99" в Сочи, – улыбается артистка. – Потом я участвовала в конкурсе молодых исполнителей в Донецке, где Кобзон был почетным гостем и закрывал концерт. И тогда вместо двух заявленных песен спел 22! Балет "Тодес", который должен был тоже выступить, на сцену не вышел вообще, потому что Кобзон пел до четырех часов утра".

"К сожалению, когда я стала более-менее известной, Иосиф Давыдович уже очень тяжело болел, – заключила фаворитка Градского из "Голоса". – И уже немного от всех и всего абстрагировался. Ему было тяжело, но он никогда не жаловался и всегда был для артистов примером мужества".

Автор: Феликс Грозданов1 октября 2018, 14:57
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