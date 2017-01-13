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Градский сделал фаворитке из "Голоса" царский подарок
Алла Рид была четвертьфиналисткой четвертого сезона телепроекта "Голос". После того как певица выбыла из проекта, наставник Александр Градский предложил ей работу в своем театре песни. Мэтр относится к Алле настолько трепетно и нежно, что в день рождения преподнес царский подарок.
Гуляли, конечно, в "Градский-холле". Получился настоящий творческий вечер, в котором приняли участие солисты театра, участники шоу "Голос" разных лет, в том числе и победительница последнего сезона Дарья Антонюк. Кстати, Рид в пятом сезоне "Голоса" вела бэкстейджи, а потом участвовала в съемках новогодних программ "Первого канала".
В день рождения Аллу ожидало множество сюрпризов, в том числе торт от тайного поклонника. Однако самым дорогим подарком для нее стало роскошное концертное от Градского. Говорят, знаменитый наставник потратил весьма серьезную сумму. Но ведь королева должна блистать!
В интервью Dni.Ru Алла рассказала, как ей работалось с Александром Борисовичем: "После того как я стала участницей "Голоса", Градский меня и остальных членов своей команды собрал дома. Он каждому объяснил, чего от него ждет и хочет. Мне, например, сказал, что я должна исполнить песню Высоцкого, хотя я до той поры пела только англоязычные композиции, любила джаз и соул. Градский – очень прямой и откровенный человек, поэтому, когда в четвертьфинале с песней Серова я выходила на сцену, уже знала, что дальше не пройду".
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