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Градский сделал фаворитке из "Голоса" царский подарок

Александр Градский. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Наставник одел любимицу в дорогое платье. А ранее девушка побывала у него дома.
прочитано 5640 раз

Алла Рид была четвертьфиналисткой четвертого сезона телепроекта "Голос". После того как певица выбыла из проекта, наставник Александр Градский предложил ей работу в своем театре песни. Мэтр относится к Алле настолько трепетно и нежно, что в день рождения преподнес царский подарок.

Гуляли, конечно, в "Градский-холле". Получился настоящий творческий вечер, в котором приняли участие солисты театра, участники шоу "Голос" разных лет, в том числе и победительница последнего сезона Дарья Антонюк. Кстати, Рид в пятом сезоне "Голоса" вела бэкстейджи, а потом участвовала в съемках новогодних программ "Первого канала".

Торт для Аллы Рид. Фото: пресс-служба

В день рождения Аллу ожидало множество сюрпризов, в том числе торт от тайного поклонника. Однако самым дорогим подарком для нее стало роскошное концертное от Градского. Говорят, знаменитый наставник потратил весьма серьезную сумму. Но ведь королева должна блистать!

Алла Рид в платье от Градского. Фото: пресс-служба

В интервью Dni.Ru Алла рассказала, как ей работалось с Александром Борисовичем: "После того как я стала участницей "Голоса", Градский меня и остальных членов своей команды собрал дома. Он каждому объяснил, чего от него ждет и хочет. Мне, например, сказал, что я должна исполнить песню Высоцкого, хотя я до той поры пела только англоязычные композиции, любила джаз и соул. Градский – очень прямой и откровенный человек, поэтому, когда в четвертьфинале с песней Серова я выходила на сцену, уже знала, что дальше не пройду".

Автор: Иван Губкин13 января 2017, 13:54
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