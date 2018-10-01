Карина Мишулина рассказала о вынужденной эксгумации отца

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
партнеры
Понедельник 1 октября
Лента новостей
16:50
В Омске наградили выехавшего на встречную полосу водителя фуры
16:31
В Москве покажут эпатажное дизайн-шоу
16:29
Две Renault лоб в лоб столкнулись под Нижним Новгородом
16:17
В Ростове пьяный пассажир с ножом ограбил таксиста
15:42
Лишенный прав водитель насмерть разбился в ДТП
15:32
Москва поставила точку в деле отравленного Скрипаля
15:16
Переправу через Керченский пролив неожиданно закрыли
14:32
В Красногорске возобновили выпуск легендарных фотоаппаратов "Зенит"
14:30
Прошедший сквозь грязь Овечкин заткнул недругам рты
14:26
Российский телеведущий перенес тяжелую операцию
14:19
Макрон променял престарелую жену на полуголых африканцев
14:15
"Мы больше его не увидим": внезапный уход Акинфеева довел до слез
14:13
Машины всмятку: в Москве произошло крупное ДТП
14:12
Звезды прокатились за рулем с банкой пива
14:09
В Петербурге бомж убил безработную женщину
14:02
Жителям Москвы пообещали неделю дождей
13:58
В Дагестане произошло массовое отравление школьников
13:55
За что Порошенко нахваливает Путина
13:50
Студент умер после дискотеки под Москвой
13:44
Перевал Дятлова: новые загадки странной трагедии
13:42
Россиянин три недели прятал труп задушенной жены в машине
13:35
Под Москвой бабушка обрекла двухлетнего ребенка на смерть
13:28
Ошалевшая лошадь устроила дебош в баре
13:27
"ЕР" выступила против принудительных накопительных пенсий
13:23
Житель Волжска убил водителя за громкую музыку
13:00
Россиянам вернут пиво перед сном ради Дерипаски
12:59
На Крымском мосту случилось долгожданное событие
12:38
Первый Всероссийский фестиваль-конкурс колыбельной песни состоялся в Москве
12:31
"Сказке конец?": Утяшева сняла обручальное кольцо
12:17
Жена Ковальчука оголилась перед публикой
12:15
Прощай, Россия: Игорь Акинфеев завершил карьеру
12:12
Трамп жестко унизил попрошайку Порошенко
12:05
Бизнес-гороскоп на октябрь 2018 года
11:31
Женихи нанесли удар Бузовой на шоу
11:24
Певица Марина Хлебникова нашла в квартире труп первого мужа
11:18
Девушка с русскими корнями стала "мисс Финляндия"
11:12
Российского певца застукали за покупкой вибраторов с мужчиной
11:00
"Верни детей!": разводящегося Кержакова затравили
10:56
Родные умоляют беременную Меган Маркл одуматься
10:51
Главные причины родительской мнительности
10:36
Молодая украинка запрыгнула на выпившего Иглесиаса
10:17
Малахов утешил оскорбленную богатыми клиентами Седокову
10:07
Звезду сериала "Интерны" разыскивает полиция
09:42
Рынска объяснила странное поведение мужа на свадьбе
09:40
Раскрыты тайны личной жизни "отравителя" Скрипаля
09:37
В России начался осенний призыв
09:19
Известная голливудская актриса объявила о свадьбе
08:58
Жена Мамаева сделала сенсационное заявление после гей-скандала
08:48
Накопительная пенсия: россиян ждут серьезные изменения
08:48
"Даже не обняла": Пугачева проигнорировала маленькую дочь
08:25
Астрологический прогноз с 1 по 7 октября 2018 года
08:19
Жуткие кадры: убийство Захарченко попало на видео
19:51
Жуткое фото изувеченного Гогена Солнцева в операционной
18:02
Новые законы: как изменится жизнь россиян в октябре
17:55
Раскрыты подробности последних дней Нины Дорошиной
17:35
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 сентября 2018 года
17:01
Сбежал с испытания: на съемках "Битвы экстрасенсов" произошел скандал
16:11
Малахов отправил любимую женщину в колонию строгого режима
15:50
"Мы понравились друг другу": Разведенная звезда "Дома-2" о связи с молодой красоткой
15:19
Толпа мужиков побила раскорячившуюся Волочкову
14:54
Беременную Бледанс обвинили в пьянстве
14:29
Бузовой грозит срок за мошенничество
14:04
Гуляку-Серова заставили жениться силой
13:29
"Хочется помыться": Седокова заперлась в номере после унижения от богатых клиентов
13:01
Шукшина оправдалась за скандал с любовницей сына
12:31
Во время беременности Кудрявцева нюхала чистящее средство
12:04
Филипп Киркоров пригрозил автору слухов о переезде Орбакайте в США
11:27
Голливудская актриса получила по лицу в Москве
11:14
Молодая жена отказалась рожать Краско из-за близкой смерти
10:43
Раздетую Волочкову после бурного вечера застукали между вениками
10:15
"Нечестно с моей стороны": Собчак впервые про вторую беременность
09:59
Исповедь травести: "Люди думают, что меня легко купить"
09:50
Страшные тайны: Эммануэль Макрон и его престарелая учительница
23:20
Вахтанг Кикабидзе о раке мозга: у меня в голове большая гнойная киста
20:38
Страшную смерть гонщика на трассе Формулы-1 скрыли ради продолжения шоу
19:22
43-летняя Божена Рынска впервые вышла замуж
19:12
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 сентября 2018 года
18:28
Петросян взорвался после переполоха с молодой любовницей
17:56
Алина Загитова сделала заявление после переломного момента
17:04
Эпидемия разводов: как российские футболисты оставляли жен
16:29
Решение сына перевернуло жизнь Наташи Королевой с ног на голову
15:53
Кудрявцева еле говорит из-за ужасного известия
15:14
Галкин поймал беременную Собчак на подлой лжи
14:36
Мечтала о смерти: внучка Ефремова откровенно о страшном недуге
13:57
"Ураган вырвал дверь": безмятежный отдых Дакоты прервало стихийное бедствие
13:42
Володин направил проект бюджета в профильный комитет Думы
13:39
Умер основатель известной рок-группы
13:03
Громкий развод футболиста Мамаева обернулся гей-скандалом
12:36
Скончался легендарный драматург Джо Мастерофф
12:02
Принцесса Диана предупредила Меган Маркл о потрясении из могилы
11:25
Бывшие жены ударили по слабому месту сраженного Кержакова
10:56
Назло Прилучному: Муцениеце призналась в интиме с продюсером
10:24
Растерянную Пелагаю довели до слез на Первом канале
10:10
Жуткое ДТП с автобусом под Москвой: 15 пострадавших (видео)
10:00
Панин после смерти любимой от оспы спутался с толстухой
21:55
"Три реанимации и инфаркт": Стас Пьеха чудом остался жив
21:44
Одураченная новым мужем Мария Максакова онемела после скандала
21:41
Когда в деле Скрипаля появятся медведи и балалайка
21:26
Оскандалившийся Киркоров оказался под гипнозом Пугачевой
21:26
Для небрежных водителей придумали суровое наказание
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вахтанг Кикабидзе о раке мозга: у меня в голове большая гнойная киста
Молодая жена отказалась рожать Краско из-за близкой смерти
Петросян взорвался после переполоха с молодой любовницей
Бузовой грозит срок за мошенничество
Жуткое фото изувеченного Гогена Солнцева в операционной
"Даже не обняла": Пугачева проигнорировала маленькую дочь
Шоу-бизнес

Карина Мишулина рассказала о вынужденной эксгумации отца

Карина Мишулина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Слава богу, что Спартак Мишулин не видит того ада, в который втянута его семья. Самозванцы на всю страну полощут доброе имя актера, а его вдову и вовсе довели до больничной палаты.

Продолжение: Рак помешал встречам Кобзона с юной фавориткой Градского
прочитано 23401 раз

Карина, приходят противоречивые новости о состоянии здоровья Вашей мамы. Как она себя чувствует сегодня?

ПО ТЕМЕ

Как живет доведенная до инсульта Первым каналом Мишулина

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Карина Спартаковна Мишулина

Карина Спартаковна Мишулина актриса

Она перенесла ишемический инсульт. И мы, слава богу, вовремя вызвали скорую – маму не парализовало. У нее были провалы в памяти, но за десять дней пребывания в Боткинской больнице состояние нормализовалось. Конечно, она не так бодра, как прежде – врачи заверили, что потребуется не менее полугода для реабилитации. Мы наняли профессионального медицинского работника, чтобы всегда был рядом с мамой и мог бы оказать первую помощь при необходимости. К тому же дома постоянно или я, или мой муж – вместе стараемся в свет не выходить. Медики строго-настрого запретили маме нервничать. Хотя в нашей ситуации это вряд ли удастся.

В адрес вашей семьи то и дело несутся оскорбления, проклятия. Не думали о том, чтобы нанять охрану?

Я понимаю, что со мной может случиться все что угодно. Но вряд ли наши оппоненты прибегнут к чему-то противоправному – они не настолько глупы, чтобы причинять мне какой-то физический ущерб. Ведь в этом случае вся страна поймет, кто за этим стоит.

Не устали от этой гнусной истории, от того, что вся страна перемывает Вам кости?

Я с декабря прошлого года не участвую во всем известном ток-шоу ("Пусть говорят" на Первом канале. – Прим. ред.). А с апреля я не хожу ни на какие программы в принципе. При этом те люди не останавливаются и продолжать снимать все новые и новые серии. Я писала письма на имя гендиректора Первого канала Эрнста, продюсера "Пусть говорят" Никоновой и Писарева, который там возглавляет юридический отдел, с просьбой прекратить вторжение в частную жизнь, запрещала использование образов меня и моей мамы в программе, но все бесполезно.

А разве для Вас походы по тем передачам не были хорошим финансовым подспорьем?

Если бы посещала эти ток-шоу ради денег, как этот мальчик, то я бы не останавливалась. Нет, я ходила за правдой, которая, к сожалению, оказалась никому не нужна. Более того, я была на передачах всего три раза, а та сторона сняла девять серий. Безусловно, там предусмотрен гонорар. Но я получила смешную сумму, несоизмеримую с теми деньгами, что там многие зарабатывают. Я не жалею, потому что главной целью было очистить имя моего отца.

Вам это удалось?

Нет. Мальчик продолжает сниматься в этих передачах и все больше поливать грязью моего, подчеркну это, моего папу.

Может быть, стоит согласиться на эксгумацию тела Вашего великого отца, чтобы провести экспертизу ДНК, снять все вопросы и прекратить скандалы?

Та стороны боится эксгумации и других экспертиз, устанавливающих родство, как огня. Про эксгумацию полгода назад в сердцах впервые сказала моя мама – мол, меня довели до такого состояния, что на все готова. Конечно, мы не хотим это делать, потому что тревожить мертвых – большой грех. И я не считаю, что этот мальчик достоин того, чтобы я доставала папу. Но если дело приобретет уголовной оттенок, если я буду уверена, что только эксгумация на всю жизнь поставит точку, то, может быть, я на это решусь.

Автор: Феликс Грозданов1 октября 2018, 08:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандальная слава Карины Мишулиной

567

комментарии

Политика

Макрон променял престарелую жену на полуголых африканцев
За что Порошенко нахваливает Путина
Трамп жестко унизил попрошайку Порошенко
Страшные тайны: Эммануэль Макрон и его престарелая учительница

Шоу-бизнес

"У тебя везде волос нет": Серов отказал в сексе звезде "Дома-2"
Лолита грязно выругалась со сцены из-за скандала вокруг премии Music Box
Полина Гагарина внезапно показала подросшую дочь
Певица Хлебникова в больнице после жуткой смерти мужа

Проишествия

Королеву красоты убили в собственной машине
Пьяный белорус нырнул за ключами в мусоропровод (видео)
Убийцу насильника Хачатуряна любезно отпустили на свободу
Свингер прикончил друга-наркомана после оргии

Lifestyle

Умер Шарль Азнавур
Уходит эпоха: сериал "Ментовские войны" закрывают
Раскрыт секрет женской сексуальности и магнетизма
Новый фильм "Елки" похоронили
Шоу-бизнес

"Даже не обняла": Пугачева проигнорировала маленькую дочь

Примадонну осудили поклонники
Шоу-бизнес

"Сказке конец?": Утяшева сняла обручальное кольцо

Гимнастка замужем за комиком Павлом Волей
Шоу-бизнес

Певица Марина Хлебникова нашла в квартире труп первого мужа

Трагедия произошла в Москве
Шоу-бизнес

Лолита грязно выругалась со сцены из-за скандала вокруг премии Music Box

Звезда не побоялась угроз

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на октябрь 2018 года
Астрологический прогноз с 1 по 7 октября 2018 года
Как провести выходные: совет синхролога
Что скрывают Хабенский и Литвинова под видом счастливых отношений

Фоторепортажи

Девушка с русскими корнями стала "мисс Финляндия"
Толпа мужиков побила раскорячившуюся Волочкову
Эпидемия разводов: как российские футболисты оставляли жен
Билан заласкал Чурикову у всех на глазах

Спорт

Прошедший сквозь грязь Овечкин заткнул недругам рты
"Мы больше его не увидим": внезапный уход Акинфеева довел до слез
Жена Ковальчука оголилась перед публикой
Прощай, Россия: Игорь Акинфеев завершил карьеру

Регионы

На Крымском мосту случилось долгожданное событие
Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru