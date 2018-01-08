Костенко обругали за поход в церковь без юбки

Невеста футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко оказалась в центре громкого скандала. Виной тому стала фотография на фоне храма, которую многие сочли оскорбительной.

Судя по всему, Тарасов и Костенко посещали храм Преображения Господня в Переделкино. При этом возлюбленная футболиста надела нечто похожее на лосины или колготки и длинную куртку, которая едва прикрывает интимные места.

Многие пользователи посчитали, что Костенко решила пойти в церковь без юбки. Многие ее буквально обругали. "В церковь женщины не одевают куртку чуть жопу прикрывающюю. Неужели нельзя юбку нормальной длины одеть как это принято (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из пользователей. "Девушки в храм ходят в длинных юбках. Или хотя бы с прекрытыми коленями", – поддерживает его другой.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Янв 7, 2018 at 1:28 PST

Нашлись и те, кто встал на защиту невесты Тарасова. "Я тоже одеваю такую куртку. В церковь идут с чистыми помыслами", – отвечает критикам комментатор. "Кстати, для придурков:перед входом, можно взять юбку и платок!" – опускается до оскорблений второй.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Дек 21, 2017 at 9:46 PST

Напомним, что недавно Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко объявили о свадьбе. Счастливая модель показала обручальное кольцо, украшенное внушительным бриллиантом. Как писали Dni.Ru, комментаторы уже сделали вывод, что таким образом парочка подложила "жирную свинью" бывшей жене футболиста Ольге Бузовой.