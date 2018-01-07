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35-летнюю Юлию Проскурякову без макияжа назвали грустной бабкой

Юлия Проскурякова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию без макияжа. Реакция подписчиков оказалась неоднозначной.
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Поклонники следят за внешним видом звезд подчас внимательнее, чем их косметологи и визажисты. Тем более, что знаменитости часто дают им пищу для размышлений, регулярно выкладывая новые фотографии.

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Певица Юлия Проскурякова поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией из Майами. На фотографии она предстала с накинутым на голову полотенцем и совершенно без косметики. "Как же холодно в Майами в этом году😔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила она.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)

Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию. Многие накинулись на певицу с критикой ее внешнего вида. "Я вообще ее не узнала. Что за бабка🙉?", "Не очень удачная фотка ,не ваш ракурс ...", "Вот не пойму!Зачем выкладывать в сеть свое самое неудачное ужастное фото?Ведь в жизни,вы, Юля намного лучше!В чем логика?", – сокрушались комментаторы.

Многие заметили грусть в глазах Юлии Проскуряковой. "Почему такая грустная?", "Юля ну вам не идет грустить,улыбнитесь)))", "Какая грустная...Юлечка", – распереживались поклонники. "Спасибо мои дорогие😘😘😘 за поддержку))) обещаю не грустить❤️❤️❤️", – ответила им певица.

Многие отметили, что в любом виде Юлия Проскурякова прекрасна. Вне зависимости от того, есть ли на ней косметика и в каком она настроении, певица радует своих поклонников не только творчеством, но и внешним видом.

Отметим, Юлию Проскурякову не в первый раз сравнивают с бабушкой. После того, как певица выложила свой образ с модной презентации, комментаторы написали, что челка и темные наряды ее сильно старят.

Автор: Геннадий Куприянов7 января 2018, 13:15

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