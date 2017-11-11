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Катю Семенову парализовало от вида умершей матери

Катя Семенова. Фото: wikipedia.org
Певица, композитор, ведущая Катя Семенова дала откровенное интервью Лере Кудрявцевой в передаче "Секрет на миллион". Она рассказала о том, как осталась сиротой в 11 лет, и почему у нее отнялись рука и нога.
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Катя Семенова стала вторым ребенком в семье. Причем отец настолько мечтал о сыне, которому уже придумал имя Федор, что несколько дней после рождения Кати не желал ее видеть. У Семеновой была старшая сестра Людмила. С ней у отца складывались дружеские, теплые отношения. А Катя, по ее признанию, отца толком и не знала. Более того, он даже подозревал, что она не его дочь.

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Когда Кате было шесть, ее отец нечаянно выпил древесный спирт и умер. Мать скончалась вскоре от рака. Причем, по словам Семеновой, когда она увидела мертвую мать, у нее отнялись рука и нога. В 11 лет ей пришлось пить антидепрессанты. Немного отвлекалась от своего горя в школе, где к ней было особенное отношение из-за ситуации, в которой Катя оказалась.

Семенова осталась сиротой, хотя в Америке и Израиле у нее была родня со стороны матери. Но та категорически была против, чтобы девочку забрали за границу. В итоге, воспитанием Кати занялась ее старшая сестра. Она оформила на нее опеку.

По признанию артистки, она бывает редко на кладбище, где похоронены ее любимые люди. Катя считает несправедливым то, что с ними произошло, что они так рано ушли. У Семеновой нет успокоения, которое обычно испытывают люди, посещающие на кладбище своих близких.

Катя Семенова попала на сцену по объявлению. Тогда проводился всесоюзный песенный конкурс, в котором она завоевала гран-при. Расцвет популярности артистки пришелся на 80-ые годы. Она давала по 70 концертов в месяц, восемь лет вела популярную передачу "Шире круг", писала музыку. Более того, Катя какое-то время была популярнее Аллы Пугачевой.

Сейчас артистка живет в "однушке" в Измайлово, в той самой квартире, где родилась, в доме, который построили ее родители. Она не хочет другого жилья, ее все устраивает. У нее есть взрослый сын Иван, муж Михаил Церишенко, и она ни о чем не жалеет.

Автор: Наталья Аряева11 ноября 2017, 15:53

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