Солнцев прищучил бессовестного Тарасова

Бывший участник "Дома-2" врезал футболисту. Шоумен откровенно посмеялся над ним.

Легендарный участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев всегда на передовой. Как где какая шумиха – он тут как тут! Вот и мимо свадьбы футболиста Дмитрия Тарасова шоумен пройти молча не смог. На бывшего мужа Ольги Бузовой он вылил ведро помоев.

"Тарасов сыграл третью свадьбу за короткий срок, причем сделал он это демонстративно, – поделился возмущением Солнцев с Dni.Ru. – Когда они гуляют в центре Москвы в окружении поп-звезд, думают, что ставят себя на какой-то недосягаемый уровень. Смешно. Я бы на месте Тарасова вообще прятался от народа со своими этими шутовскими разудалыми свадьбами. Это может расцениваться только как пьяный угар".

"Чем громче свадьба, тем быстрее этой паре придет конец, – уверен Рустам. – Скромнее надо быть, ребята. Свадьба номер три – не от большого ума. Тут не радоваться надо и не праздновать, а сесть и крепко призадуматься. При этом у меня нет никаких моральных и этических претензий к очередной жене Тарасова Анастасии Костенко – юная девушка идет за своим мужем".

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Дек 23, 2017 at 1:14 PST

"А Бузова, глядя на этих глупырей, должна радоваться, что свалила от Тарасова, – заключил Солнцев. – Помню, как в день их свадьбы я сказал, что она будет в череде дурочек у бессовестного Тарасова, через запятую. Так и вышло. Более того, я уверен, что на третьем браке футболист не успокоится и будет жениться, пока позволяет место для штампов в паспорте. Такая уж у него натура".