Бесстыжая Бузова раскрыла свой главный страх

Ольга Бузова рассказала о своих страхах и надеждах. Артистка дала большое интервью.

По словам телеведущей и певицы, больше всего на свете она боится забвения. По мнению девушки, это главный страх всех творческих людей. При этом исполнительница "Мало половин" призналась, что не стыдится ни одного своего поступка. "Пусть будет стыдно тем, кто пускает сплетни про меня в социальных сетях и фотошопит мои фотографии", – заявила она порталу woman.ru.

"Снимает меня исподтишка, постоянно взламывает мой телефон и выкладывает мои снимки, переписки с друзьями и коллегами на всеобщее обозрение", – продолжила возмущаться девушка. Ольга Бузова призналась, что даже гордится своими ошибками: "это моя жизнь, мои ошибки, мои шишки, которые я набиваю. Мне нравится все, что происходит со мной сейчас. Я счастлива и безумно рада поддержке моих любимых поклонников. Они всегда рядом – я это чувствую".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 21, 2018 at 12:24 PST

Также телеведущая призналась, что хотела бы извиниться только перед двумя людьми в своей жизни: перед родителями. Бузовой не нравится, что она редко проводит время с семьей. "Мне бы очень хотелось уделять им больше внимания и времени. Так здорово просто сидеть с мамочкой у камина и говорить или смотреть кино с папочкой… Но, к сожалению, мы можем поддерживать общение только в WhatsApp и по телефону, так как они живут в Питере, а я обычно в Москве или где-то на гастролях", – призналась певица.

При этом девушка рассказала, что ставит интересы родителей превыше своих собственных и постоянно отказывает себе в чем-то, чтобы помочь родителям. Так, Бузова призналась, что уже купила квартиру в центре Санкт-Петербурга для матери. "Я горжусь тем, что теперь мама живет в хорошем районе Санкт-Петербурга, около своей работы. Для меня это было важно", – призналась Бузова.