Осужденный на 25 лет брат звезды "Дома-2" умер в тюрьме

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Антон Шоки не может поверить в смерть брата. Он предположил, что родственник наложил на себя руки из-за проблем с психикой и внушительного тюремного срока.

Антон Шоки пробыл в "Доме-2" недолго, но его история запомнилась многим. Приемные родители забрали мальчика из детского дома и увезли в Америку. Повзрослев и вернувшись в Россию, он стал участником скандально известного реалити-шоу. После ухода с телепроекта Шоки снова уехал в США и получил место администратора отеля. Вскоре его настигла новость о смерти сводного брата.

Ильдар покончил с собой, будучи осужденным на 25 лет. По словам Антона, родственника осудили за кражу, но тот вышел досрочно. А через некоторое время Ильдар снова оказался за решеткой. Однако даже находясь в тюрьме, как заверил Антон, брат поддерживал его и пересылал деньги – 20-30 тысяч рублей.

"Помню, как приезжал к нему на свидание. А еще Ильдар организовал мне поездку в Самару, чтобы я встретился с сестрой и мамой..." – рассказал убитый горем Антон. Он до сих пор не может поверить в несправедливость судьбы. "На мой взгляд, второй суд над братом был нечестным. Ему дали слишком большой срок – 25 лет лишения свободы", – пояснил молодой человек в интервью журналу "Дом-2".

По мнению Шоки, это очень подкосило родственника – у него начались проблемы с психикой. "Я очень грущу и вспоминаю о брате только с теплотой. Мы были по-настоящему близки", – признался Антон.

Ильдар и Антон вместе воспитывались в детском доме. У них разные отцы, Ильдар старше на четыре года. Однако брат всегда защищал Антона и был главным наставником.

"Ругал, когда видел с сигаретой. Я попробовал курить, когда мне было семь, а брат говорил, чтобы до 14 лет о вредной привычке не думал. Помню, мы вместе поехали в лагерь, и я стащил для него ужин. Брат не одобрил этот поступок и отругал – Ильдар хотел, чтобы я был честным", – рассказал Антон Шоки.