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Шокирующее фото избитой звезды "Дома-2"

Маргарита Овсянникова. Фото: instagram.com/mmmargaaret
Участница реалити-шоу Елена Хромина набросилась с кулаками на коллегу по телестройке Маргариту Овсянникову. Побитая девушка показала последствия рукопашной на своей странице в Instagram.

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В Сети появилось видео драки блондинок. Судя по кадрам, Овсянникова к потасовке не стремилась – зачинщицей была Хромина, пообещавшая вырвать ей "пакли".

Елена мертвой хваткой вцепилась в Марго и повалила ее на песок. Поверженная участница просила драчунью не трогать лицо, но та лишь смеялась и кричала, что "будет трогать".

На опубликованном в микроблоге Овсянниковой фото видно, что на шее звезды "Дома-2" – большой синяк и кровоподтеки. По словам Маргариты, кроме царапин, у нее сильно болит горло, и жизнь находится под угрозой, пока Лена остается на проекте. 

Поклонники Овсянниковой уверены: другие участницы попросту завидуют девушке, ведь ей легко удается привлекать внимание мужчин. Они подчеркнули, что зачинщицу потасовки следует выгнать из "Дома-2".

"Марго, требуй ее ухода за драку", "Таких бешеных баб гнать с проекта. С каких пор стало спускаться с рук нападение девочки на девочку?", "Хромину в психушку надо упрятать", – прокомментировали снимок шокированные фолловеры. Некоторые посчитали драку постановочной и не очень удачной, поскольку Марго была ранена. 

Автор: Людмила Фоканова31 января 2018, 09:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы насилия из "Дома-2"

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