Голый Тарзан возбудил откровенными кадрами

Народ пытается рассмотреть мужское достоинство стриптизера. А он словно нарочно всех провоцирует.

Сергей Глушко – муж певицы Наташи Королевой – сводит с ума и мужчин, и женщин. Бодибилдер и профессиональный стриптизер, выступающий под псевдонимом Тарзан, обладает роскошным, соблазнительным телом. И на своей странице в социальной сети Instagram регулярно публикует эротические автопортреты.

Но если прежде мужское достоинство Сережи было хоть немного скрыто полотенцем, то теперь он решил показать себя, что называется, во всей красе и выложил ряд фотографий, на которых запечатлен совершенно голым. Тарзан позировал на закате в океане. А снимала его, судя по хештегу, жена.

Возбужденный таким зрелищем народ, преимущественно женского пола, тут же стал скачивать, осветлять, увеличивать и приближать эротические картинки в надежде рассмотреть размеры того, за что Королева, наверное, особенно любит мужа. "Если бы фото было поближе, было бы интереснее", "Блин! Сколько не приближала, не видно", "Что так темно-то! Первый раз темнота – нам не друг", "Вообще ничего не видно – так нечестно", – вздыхают подписчики страницы Тарзана.

Откровенная фотосессия фанатам пришлась по душе. Они восторженно ахают: "Красиво", "Ух! Вот оно – удовольствие от созерцания! Эстетика тела!", "Аполлон!"

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) Янв 29, 2018 at 8:50 PST

Заметим, что в модельный бизнес и стриптиз Глушко попал не сразу. Он работал в Балашихе охранником, учился на страхового агента, был менеджером в мебельной фирме и администратором в салоне у Сергея Зверева. После появления в спектакле "Половое покрытие" получил предложение стать стриптизером. С тех пор он регулярно совершенствует и без того идеальное тело.