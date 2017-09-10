Как муж Королевой спасается от смертельного урагана "Ирма"

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, рассказал, что оказался практически в самом эпицентре разрушительного и смертоносного урагана "Ирма", обрушившегося на восточное побережье США. Актер и бодибилдер находится в Санни-Айлс-Бич в штате Флорида.

"Вот такой рокот стоит на улице, и это не рокот космодрома, к сожалению", – отметил Тарзан на видео, когда снимал разгул стихии в США. "Да, "Ирма" уже здесь. Но будем надеяться, что выстоим", – добавил он.

На записи видно, как под мощными порывами ветра гнутся деревья, а на улице действительно стоит тревожный гул. На другой записи Сергей Глушко показал, как пытается уберечься от проявлений урагана. Щели окон и дверей, выходящих на балкон, он заложил полотенцами, чтобы жилище не затопило еще до основного удара стихии.

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) Сен 10 2017 в 5:03 PDT

"Получается, что "Ирма" подошла с западного побережья и идет чуть западнее от нас, но сейчас до нее самое близкое расстояние. И поэтому на улице апокалипсис, сидим, забаррикадированные в домах, страшно, надеемся на лучшее", – цитирует телеканал "Звезда" актера.

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) Сен 10 2017 в 4:55 PDT

"Электричество, к счастью, не отключили, это удивительно, но радует. Интернет пару раз отключали. На улице, как я сказал, апокалипсис, очень сильный ветер, нереальный, и дождь. Но подтопления пока нет, океан не выходит на побережье. Будем надеяться, что сильно не затопит", – добавил он.

Публикация от Erika Csiszer (@csierika) Сен 10 2017 в 5:24 PDT

Отметим, согласно последним данным, число жертв урагана "Ирма" достигло 22 человек, передает ТАСС. Не менее 11 погибли на на островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми, еще по четыре человека – на американских и британских Виргинских островах. Также сообщается о том, что погибли по одному жителю Антигуа и Барбуды, Ангильи и Барбадоса. Число жертв может возрасти.