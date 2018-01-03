Жаждущая секса Бузова осталась без мужчины на семь лет
Зимой 2018-го года Бузова точно не встретит своего мужчину, считает экстрасенс. Она уверена, что личное счастье исполнительницы напрямую связано с ее успехами на сцене.
"Разными проектами певица прикрывает одиночество. Пока она не реализуется на сцене, в личной жизни будет кавардак", – отметила Ясевич. Она добавила, что развод с футболистом Дмитрием Тарасовым артистка получила для развития.
"Только Бузовой нужно заниматься не пением, а делами молодежи – например, открыть продюсерский центр для юных талантов", – заявила ясновидящая. По подсчетам Ясевич, популярная певица будет жить без мужчины до 38 лет, передает "Стархит".
Напомним, что недавно Бузова призналась, что у нее уже целый год не было секса. Тем не менее, у певицы уже появился новый ухажер. Сблизиться с исполнительницей хочет участник "Дома-2" Роман Гриценко.
Как писали Dni.Ru, на последней встрече с молодым человекам Бузова не смогла совладать с эмоциями. У начинающей певицы случился настоящий срыв на лобном месте. Гриценко попытался загладить вину перед Ольгой и подарил ей огромный букет белых роз. Этим поступком он окончательно выбил ведущую из колеи и спровоцировал гнев поклонников девушки.
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