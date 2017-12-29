Ушлая Бузова выжила Лозу

Популярный певец Юрий Лоза признался в том, что недоволен популярностью Ольги Бузовой. По мнению музыканта, ведущая буквально выжила его из телевизора.

Артист рассказал, как проведет Новый год. Он планирует встретить праздник на Поклонной горе. По словам музыканта, канал ТВЦ предложил ему спеть для зрителей сразу после боя курантов. Из родных и близких с певцом будет только жена: сын живет в другой стране. Лоза признался, что для него Новый год уже давно не является праздником.

"Вообще для меня 1 января просто очередной день в календаре, на который, кстати, выпадает пост. А настоящий праздник – Рождество. Я стал старше, болячек прибавилось, кто-то из родных ушел из жизни, так что праздновать нечего. Грустно, что моя песня "Прошел год", отражающая это состояние, за те 13 лет, что существует, ни в один праздничный эфир не попала. Меня не выпускают в телевизор, а раскручивают какую-то Бузову. Ну, пусть так", – цитирует Юрия Лозу "Экспресс Газета".

Отметим, что это уже не первый раз, когда музыкант выступает с критикой ведущей телепрограммы "Дом-2". "Бузова официально заявляет: "Ребята, я открываю рот под фонограмму, я не умею петь". Не умеет петь и раскрутилась. Она умеет открывать рот под фонограмму и может себе это позволить", – заявлял Лоза осенью этого года.

"Если бы она заявляла, что поет живьем, и пела под фонограмму, она бы обманывала. Но она же даже не обманывает", – рассуждал Лоза. По его мнению, сейчас общество куда более терпимо относится к артистам, которые не поют живьем. Более того, как утверждает Юрий, некоторые программы на телевидении вообще не берут тех, кто выступает без фонограммы.