Первые фото с венчания Тарасова и Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов обвенчался со своей женой Анастасией Костенко. Церемония прошла по всем православным канонам.

Поддержать супругов приехали одноклубники Тарасова по футбольной команде "Локомотив" братья Алексей и Антон Миранчуки. Вместе с другими друзьями и родными пары они прибыли в московский храм Сорока Севастийских мучеников, где и проходила церемония. После этого Тарасов и Костенко вместе с гостями отправились в отель "Ритц Карлтон" праздновать.

В их числе оказались T-killah, Амиран Сардаров, Мот и другие друзья Костенко и Тарасова. Анастасия и Дмитрий решили устроить торжество спустя несколько недель после регистрации в ЗАГСе. Заранее было известно, что праздник состоится в банкетном зале столичного отеля "Ритц Карлтон". Влюбленные пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей.

Публикация от Костенко Фан (@kostenko.nastya.fan) Янв 29, 2018 at 5:59 PST

"Хотим, чтобы праздник был похож на зимнюю сказку. Основное помещение, лестницу, ведущую на второй этаж, а также стойки, колонны планируем украсить живыми цветами. Кроме роз, используем редкие растения – плюмозу, эвкалипт, генисту", – рассказывал организатор торжества Денис Акифьев. По самым скромным подсчетам, декор обошелся супругам в четыре миллиона рублей.

Публикация от Тетя Люся плохого не расскажет (@tetya_lyusya_) Янв 29, 2018 at 7:16 PST

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы 9 января. Как сообщали Dni.Ru, в декабре 2017 года футболист увез модель на Мальдивы, где сделал ей предложение. Та согласилась, и менее чем через месяц влюбленные поженились. Говорят, причиной такой поспешной свадьбы стала беременность Костенко.