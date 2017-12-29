Бородина о больных дочерях: Я места не нахожу

Ксения Бородина подвела итоги уходящего года. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" надеется, что новый год принесет только хорошее.

По признанию Ксении Бородиной, дочери Маруся и Тея для нее главное счастье. Так, в 2017 году старшая наследница многого достигла в художественной гимнастике. "Хочется, чтобы в наступающем году она занимала только первые места. Теечка тоже умница – любознательная, добрая, искренняя, каждый день удивляла нас с Курбаном достижениями", – сообщила Бородина.

Ксения подчеркнула, что здоровье девочек первостепенно важно для нее, потому что она начинает нервничать по малейшему поводу. "Я места не нахожу даже из-за банальной простуды. А ради их благополучия мы с мужем горы свернем!" – цитирует Ксению Бородину StarHit.

Ведущая высказала надежду, что в 2018 году завершится ремонт в их доме. "Это, конечно, непростое занятие. Сколько у нас с любимым споров: то из-за цвета стен, то из-за каких-нибудь дверных ручек. Все серьезные вопросы, конечно, больше на Курбане, но ведь мне тоже нужно везде влезть! Стройка – интересный процесс, главное – надолго в нем не задержаться", – сказала телеведущая.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Дек 24, 2017 at 12:17 PST

Поблагодарила уходящий год Ксения и за преданных друзей. "Нет случайных людей, каждый проверен временем и поступками. И это важное качество, на мой взгляд, – уметь дружить, быть рядом и в горе, и в радости. Очень хотелось бы пронести эту дружбу через годы", – выразила надежду Бородина.