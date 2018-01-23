Ольгу Орлову затравили за оскорбление женщин

Певица и ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова угодила в скандал из-за некорректного высказывания. Звезда разместила в своем микроблоге цитату супруги 32-го президента США Анны Элеоноры Рузвельт о жизненных испытаниях.

"Женщина – как чайный пакетик. О ее крепости можно судить только после того, как она попадет в кипяток", – написала экс-солистка группы "Блестящие" Instagram. Из-за этих слова на телеведущую обрушился шквал критики от оскорбленных подписчиц.

Пользователи Сети назвали это сравнение глупым и "колхозным". "Жесть… Женщину сравнила с пакетиком чая, ну хоть с коньяком или вином бы… о Боги", "Мне интересно, а какой крепости вы, Ольга?", "Орлова, может, вы и чайный пакетик... Всего-навсего. Остальных к этой пошлятине не причисляйте", "Хорошо выглядите, но сравнивать себя с чайным пакетиком глупо", "После того, как пакетик хорошенько помакают в кипяток, и он становиться старым, использованным и ненужным, его выбрасывают, а на новую чашку чая – новый пакетик", - комментируют фолловеры пост знаменитости.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Янв 22, 2018 at 1:58 PST

Напомним, в ноябре прошлого года Ольга Орлова стала объектом критики из-за того, что согласилась быть новой ведущей телешоу "Дом-2". Певица присоединилась к Ольге Бузовой, Ксении Бородиной и Владу Кадони. Поклонники телестройки неоднозначно отнеслись к этой новости. Одни поддержали Ольгу, в то время как другие, наоборот, подвергли сомнению ее назначение. Многие были уверены, что в проект вернутся бывшие участники, в частности, Виктория Боня.