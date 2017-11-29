У Орловой сдали нервы после травли на "Доме-2"

Певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова не выдержала потока критики со стороны зрителей скандального шоу "Дом-2". Знаменитость написала разгромный текст.

Артистка опубликовала его под новой фотографией в Instagram. В своем послании она отвечает на многочисленные негативные комментарии и просит не учить ее жить. "Хочу сказать вам раз и навсегда: я не нуждаюсь в ваших указаниях "как мне вести проект"! Ваши требования и качания прав можете оставить для своих друзей и близких! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявила возмущенная Орлова.

Актриса напомнила комментаторам, что у каждого телевизионного канала есть свой формат и свои правила, которым обязаны следовать и ведущие. "Всегда будут недовольные, когда кто-то будет покидать проект. Всегда есть те, кто ЗА и ПРОТИВ того или иного участника!" - попыталась объяснить Орлова свою позицию недовольным комментаторам.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Ноя 29 2017 в 1:11 PST

Она подчеркнула, что готова воспринимать аргументированную критику. "Я не против конструктивных обсуждений, если они корректно изложены", – отметила она. Однако телеведущая подчеркнула, что все комментаторы, которые не могут обосновать свою позицию и просто оскорбляют ее, будут навсегда забанены.

"Все любители оскорблять и писать гадости будут заблокированы немедленно! Прежде чем диктовать мне как жить, займитесь усовершенствованием себя, уверена, вам есть над чем работать!" – пригрозила Орлова всем злопыхателям.

Напомним, артистка стала объектом критики после того, как согласилась стать новой ведущей реалити-шоу "Дом-2". Певица присоединилась к Ольге Бузовой, Ксении Бородиной и Владу Кадони. Поклонники телестройки неоднозначно отнеслись к этой новости. Одни поддержали Ольгу, в то время как другие, наоборот, подвергли сомнению ее назначение. Многие были уверены, что в проект вернутся бывшие участники, в частности, Виктория Боня.