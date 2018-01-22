Галкин после гей-скандала возбудил тысячи мужчин

Максим Галкин порадовал подписчиков новой публикацией. Артист снял юмористический скетч.

В нем он признается, что не может прекратить объедаться после новогодних праздников. Свои слова Галкин подтверждает действием: он залезает в холодильник и начинает мастерить огромный бутерброд. В качестве ингредиентов комик использует хлеб, холодные котлеты, огурцы и перец.

"Такая история. Значит я давно ем. Как 31 декабря случился праздник, и все начали есть, и я остановиться не могу. Я остановится не могу. Я каждый раз подхожу к холодильнику, а там что-то вкусное. Вот берешь хлебушек, на хлебушек так котлетку, потом огурчик сверху, потом ешь. И все это в два часа ночи. А ночью особенно вкусно", – рассказывает Максим.

Подписчики Галкина в Instagram оценили юмор артиста и признались, что ролик возбудил у них нешуточный аппетит. "Я теперь тоже хочу🤔😅 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)", "Время 22.42. Посмотрела. И тоже есть захотела. Подошла к холодильнику и тоже достала хлеб, котлетку куриную и огурчик. Реально, поздно вечером вкуснее, чем днем)))", "Блин, я тоже посмотрела и пошла есть котлетосы в 22.49", "Блин, разбудил во мне аппетит. А уже 23-00", "Блинн, и я тож люблю так поесть после 12 ночи, ))и совесть даж не всегда мучает потом😂", – признавались пользователи.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Янв 21, 2018 at 4:54 PST

Напомним, недавно Максим Галкин угодил в эпицентр скандала. Эпатажный актер Алексей Панин заявил, что муж Аллы Борисовны Пугачевой – гомосексуалист. "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной", – заявил Панин. А потом подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление".

Юморист теперь шутит на эту тему на своих концертах, а Панин возмущается: "Меня удивляет лицемерие людей. Как можно жить двуличной жизнью и при этом обсуждать других! Я еще раз говорю: никогда не был против геев, лесбиянок и людей, которые живут жизнью, нравящейся им. Но лицемерие зашкаливает! Я, конечно, понимаю, что человеку, который ведет детскую передачу на Первом канале, сложно признаться в том, что он гей. Представляешь, если я открою свой рот и расскажу про твоих телевизионных руководителей? Ты представляешь, какой скандал будет?"