Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 миллиона
Инцидент произошел в крупном московском казино "Кристалл". По словам Садальского, Пугачева отдыхала в одном из VIP-залов элитного заведения и провела там всю ночь.
Актер рассказал, что певица якобы проиграла крупную сумму денег. Отдать столько у нее просто не было возможности. Тогда управляющие заведения решили пойти на сомнительную сделку.
"Владельцы казино предложили ей "выиграть" – таким образом они себе колоссальную рекламу сделали, ведь все СМИ написали об этом!" – пишет он. После этого начали появляться новости, что Пугачева якобы заработала на автоматах 1,6 миллиона долларов.
"Если бы они просто за такую рекламу платили – гораздо дороже обошлось бы!" – уверен Садальский. Сама Пугачева пока не прокомментировала эту информацию.
Напомним, ранее о любви Аллы Пугачевой к казино высказывался ее муж Максим Галкин. "Я не считаю себя заядлым игроком. Мы с Аллой и в казино ходили не ради игры. При них были закрытые клубы, где можно спокойно пообщаться", – уверял он.
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