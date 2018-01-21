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Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 миллиона

Станислав Садальский. Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Актер Станислав Садальский рассказал необычную историю о королеве российской эстрады Алле Пугачевой. Оказывается, певица раньше любила поиграть в казино и однажды попала на круглую сумму.
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Инцидент произошел в крупном московском казино "Кристалл". По словам Садальского, Пугачева отдыхала в одном из VIP-залов элитного заведения и провела там всю ночь.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Актер рассказал, что певица якобы проиграла крупную сумму денег. Отдать столько у нее просто не было возможности. Тогда управляющие заведения решили пойти на сомнительную сделку.

"Владельцы казино предложили ей "выиграть" – таким образом они себе колоссальную рекламу сделали, ведь все СМИ написали об этом!" – пишет он. После этого начали появляться новости, что Пугачева якобы заработала на автоматах 1,6 миллиона долларов.

"Если бы они просто за такую рекламу платили – гораздо дороже обошлось бы!" – уверен Садальский. Сама Пугачева пока не прокомментировала эту информацию.

Напомним, ранее о любви Аллы Пугачевой к казино высказывался ее муж Максим Галкин. "Я не считаю себя заядлым игроком. Мы с Аллой и в казино ходили не ради игры. При них были закрытые клубы, где можно спокойно пообщаться", – уверял он.

Автор: Евгений Мышко21 января 2018, 17:38
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