Зачинщик грязного скандала с Пугачевой напал на Бузову
Свой опус служитель муз назвал "Я ДУМАЮ ОБ ОЛЬГЕ БУЗОВОЙ". В нем он проследил всю биографию теледивы.
Я думаю об Ольге Бузовой
О силе этого явленья:
Она, как корочка арбузова
Была обглодана с рожденья.
Так начинается стихотворение Вулыха. Конец произведения торжественный:
А мужа бывшего -
Тарасова,
Забвения умчали ветры.
Остался лишь один матрас его,
Трусы да штопаные гетры!
В двенадцати четверостишьях, расположившихся между приведенными выше, Вулых рассказывает, как Ольга сначала прославилась на "Доме-2", а потом вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. "А там– раскрылась, рассупонилась, припудрилась, перепихнулась, очнулась, выспалась, опомнилась, Царевной-лебедь обернулась", – пишет Вулых.
Кроме того, поэт высказывает свою версию разрыва Ольги и Дмитрия. Стихотворец предполагает, что футболист оказался скрягой, и не давал девушке денег на косметику. В отместку Бузова отказывала Тарасову в интимной близости, считает Вулых. Поэт увлеченно рисует, как футболист в туалете избивал ведущую, заявляя, что так сборную России по футболу мотивирует Черчесов.
По словам поэта, именно от такого жестокого обращения у Ольги прорезался голос, и она решила стать певицей.
И стала вокалисткой Бузова,
Брак разорвав подобно птице,
И слава, круче чем карузова,
На плечи рухнула певице.
Он в деталях описывает сногсшибательный успех Бузовой: как девушку боготворят поклонники, как у девушки во лбу начинает гореть звезда.
Во лбу ее
огнем рубиновым
Горит звезда на видном месте.
С самим Тимуром Батрутдиновым
Она теперь на море ездит.
Артист ходил по тем же коридорам
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