В жизни Бузовой случилось огромное потрясение
Тайный поклонник подарил Ольге огромного живого слона. Презент потряс именинницу.
"Я могла ожидать все, что угодно, но, чтоб слон пришел ко мне на виллу поздравлять меня с Днем Рождения. Это невероятно!!! Но это правда, и это происходит сегодня со мной. И впервые в Тайланде", – написала на своей странице в Instagram Бузова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
Звезда телестройки даже не догадывается, кто преподнес ей такой оригинальный подарок. "Я не знаю кому говорить спасибо, но, Я счастлива. Вам удалось меня поразить. Спасибо организаторам сюрприза, что сделали невозможное. Слон шел ко мне по отелю с шариками, чтоб поздравить", – отметила певица.
Как писали Dni.Ru, Ольга Бузова проводит отпуск в Таиланде. На курорте она пробудет еще несколько дней. Об этом сообщила сама звезда "Дома-2".
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Ольге подарили слона