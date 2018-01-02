Блистательную Цымбалюк-Романовскую признали королевой красоты

По мнению фанатов, злодеек с такой ангельской внешностью не бывает. Они готовы целовать оборотистой пианистке руки.



Виталина Цымбалюк-Романовская – пожалуй, самая обсуждаемая фигура минувшего года. После скандального развода с Арменом Джигарханяном она (прежде серая тень!) стала светской львицей. Молодую украинскую пианистку приглашают на премьеры, она хвастается походами в элитные салоны красоты и самые дорогие рестораны.

Но общество разделилось на две противоборствующие группы. Одни язвят, что скоро Виталина отправится по этапу на Колыму (девушка является фигурантом уголовного дела) и поэтому пусть напоследок порадуется. Другие же считают, что Цымбалюк-Романовскую оболгали и оплевали напрасно.

"Разве такие бывают воровки? Ангел!" – восхищается подруга пианистки в комментарии к свежей фотографии в социальной сети. "Виталинка, ты знаешь, как много людей тебя любит!" – вторит другая. "Блистательная Виталина, настоящая королева красоты!", – считает друг оборотистой пианистки ."Пускай 2018-й будет первой ступенькой к свершению самых заветных желаний и новых достижений в твоей жизни", – желает очередной приятель.

Хотя, кажется, самые заветные желания у ангелоподобной киевлянки уже исполнились – она знатно пополнила свои счета и стала счастливой обладательницей трех квартир в Москве стоимостью в 100 миллионов рублей. Купила она их якобы на деньги папы, который имел долю в крупной украинской компании. Правда, потом киевский олигарх работал рядовым инженером в театре Джигарханяна, но это частности.





В компании отца и матери Виталина и встретила Новый год. В конце прошлого года родители Цымбалюк-Романовской были вынуждены освободить занимаемые в театре хлебные должности. Но с такой богатой дочей нужды в работе, кажется, и нет вовсе.

