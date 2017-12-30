Цымбалюк-Романовская похвасталась елкой в шикарных интерьерах

Бывшая жена Джигарханяна запела после развода от счастья. Ей кажется, что жизнь удалась.



Прежде о Виталине Цымбалюк-Романовской мало кто слышал. Но уходящий год сделал оборотистую киевскую пианистку настоящей звездой.

Ее теперь приглашают на премьеры и телешоу, ей кланяются, целуют руки, берут автографы и просят о совместной фотографии. После скандального развода с престарелым артистом украинка в России обрела не только славу, но и многомиллионные капиталы, и шикарную недвижимость, общей стоимостью в 100 миллионов рублей.

Квартиру в подмосковном Красногорке – одну из трех! – красавица-Виталина выбрала для празднования Нового года. В роскошной гостиной с камином она установила стильную елку. Полевые цветы, гортензии, маки и стеклянные виолончели – как считают дизайнеры, такой декор новогоднего дерева обиделся молодой пианистке в 300 тысяч рублей.





Виталина, глядя на праздничное убранство дома, напевает советский хит, который исполняли ВИА "Пламя" и "Самоцветы": "Заметает зима, заметает, все, что было до тебя".

И ведь правда: прежде она водила под ручку старика, кормила его из ложечки, поила его специально приготовленным по рецепту мамы клюквенным компотом и потом подсовывала для подписи разные документы. А теперь все эти хлопоты позади, можно и для себя пожить.





Цымбалюк-Романовской плевать, кажется, на все, что о ней говорят и пишут. Сегодня ей важно устроить свою жизнь – продолжить заниматься музыкой, встретить любимого человека и родить ребенка. В 2019-м ее стукнет 40 лет. К этому времени завидная невеста с хорошим приданым и надеется обрести простое женское счастье.

