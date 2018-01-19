За Бузовой обнаружили слежку НЛО

Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками в Instagram очередной фотографией с отдыха в жарких странах, что моментально вызвало горячее обсуждение в Сети. Впрочем, комментаторы обратили свое внимание не только на саму певицу, но и на то, что ее окружает.

"Я самый счастливый человек 😇 я получаю удовольствие от жизни по максимуму , и от всего что происходит в моей жизни 🙏🏻 и делюсь своим счастьем с вами и с теми людьми, кто меня окружает! ❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ольга Бузова.

"Сегодняшний день я полностью посвятила своим девочкам 👸🏻 Готовимся к завтрашнему празднику 👸🏻🤤🤤🤤Сделала сюрпризик нам всем в спа, после которого мы все почувствовали себя Клеопатрами, а вечером наш ждал шикарный барбекю на вилле на закате 🌅 Я люблю свою жизнь❤️", – добавила она.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 19, 2018 at 4:39 PST

Подобно коршунам, заметившим беззащитную куропатку в чистом поле, на сообщение Ольги Бузовой моментально набросились недоброжелатели. Одним не понравилось сравнение с Клеопатрой. Такие комментаторы поспешили заметить, что египетская царица по-прежнему остается для певицы недосягаемым идеалом.

Другие прицепились к легкому платью восходящей звезды российской эстрады. Его желчные комментаторы уподобили дешевому застиранному халату. Ну а поза певицы вкупе со свободным кроем ее наряда, вторили им третьи, создают ощущения, что у Ольги Бузовой три ноги.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 18, 2018 at 10:32 PST

Но даже на этом искатели необъяснимого на фотографиях не остановились. они внимательнее присмотрелись к заднему фону и узрели очертания летающей тарелки, какой ее обычно изображали в фантастических картинах конца XX века. Примечательно, что очень похожий аппарат был нарисован на плакате, висящем у агента Малдера из культового сериала X-files.

Все это позволило конспирологам предположить, что своим творчеством певица привлекла внимание внеземных цивилизаций, и теперь они следят за ней, пытаясь разгадать тайну феномена Ольги Бузовой. Впрочем, нашлись и те, кто счел, что забавный эффект мог получиться из-за неровностей местности и низко висящих облаков.