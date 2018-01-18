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Волосатый Николаев столкнул лбами Тарасова и Бузову

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
В Сети появился ролик, в котором футболист Дмитрий Тарасов исполняет песню Игоря Николаева "Выпьем за любовь". Зубоскалы немедленно заявили, что спортсмен решил пойти по стопам бывшей жены, ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой.
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Игорь Николаев, который накануне отмечал день рождения, непроизвольно столкнул лбами бывших супругов – футболиста Дмитрия Тарасова и ведущую, певицу, дизайнера Ольгу Бузову. К такому выводу пришла заинтересованная общественность после того, как в Сети появилось видео, на котором спортсмен исполняет хит Николаева "Выпьем за любовь".

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На официальной страничке футбольного клуба "Локомотив" появился ролик, посвященный дню рождения Игоря Николаева. На видео несколько спортсменов поют песню прославленного маэстро. "17 января композитору и исполнителю Игорю Николаеву исполнилось 58 лет. Наше поздравление маэстро в исполнении игроков @TeamRussia братьев Миранчуков, Дмитрия Тарасова и Владислава Игнатьева! #выпьемзалюбовь", – значится в подписи к посту.

В ролике Дмитрий Тарасов позирует на фоне белого рояля с бокалом, наполненным желтой жидкостью, напоминающей апельсиновый сок. Вместе с коллегами новоиспеченный артист старательно выводит слова нетленки Игоря Николаева.

В социальных сетях немедленно отреагировали на действия Тарасова. "ну вот... и этот туда же... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "димасику не дает покоя слава олички бузовой)))", "Дожили. И волосатого Николаева приплели к своим разборкам...", "интересно а Николаев в курсе???)))", "Хорошо поет. Лучше Бузовой))", – высказались комментаторы.

18 января 2018, 13:34

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