Опухший Николаев стал выглядеть старше Пугачевой

Сегодня, 17 января, прославленному исполнителю и автору песен Игорю Николаеву исполнилось 58 лет. Артиста поздравили многие коллеги, однако поклонники оказались расстроены – им совсем не понравилось, как выглядит именинник.

Многие отечественные знаменитости поздравили Игоря Николаева с днем рождения. Причем подавляющее большинство сделало это посредством различных социальных сетей. К примеру, Алла Пугачева на своей официальной страничке в Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Игорем Николаевым, его женой, певицей Юлией Проскуряковой, и мужем, юмористом и шоуменом Максимом Галкиным.

"С Днем рождения, Игоряша. Будь счастлив!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – коротко написала Примадонна. Однако фотография, обнародованная Пугачевой, не всем ее подписчикам пришлась по нраву. В частности, некоторые поклонники сделали вывод, что Николаев выглядит хуже и старше прославленной исполнительницы.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 17, 2018 at 3:24 PST

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Янв 14, 2018 at 5:36 PST

"сделайте ему другую стрижку ради бога! вон агутин какой хороший стал , и Игорю тоже пора , а то ужас просто на голове извините!", "боже, на фоне вечно молодой примадонны николаев выглядит опухшим стариком(((", "Все вокруг взрослеют, кроме Аллы)", "НУ КАКОЙ ОН ИГОРЯША? ЭТОМУ ИГРОТАНУ УЖЕ 70 ЛЕТ!", "Вот и Николаев стал выглядеть старше Пугачевой 😂", "Алла всех лучше на фото , Игорю желаем похудеть и сменить прическу !" – высказали свое мнение пользователи Сети.

Впрочем, метаморфозы, произошедшие с Игорем Николаевым, совершенно не беспокоят его супругу, певицу Юлию Проскурякову. Ей куда важнее, чтобы маэстро был здоров. "С Днем рождения, любимый❤️ 🎉🎁🤩 Ты наше ВСЁ!!! Будь здоров самое главное! А любовь, заботу, тепло и счастье мы тебе и так подарим😘" – написала Проскурякова в социальной сети.