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Друг шокировал подробностями смерти звезды "Битвы экстрасенсов"

Константин Ямпольский. Фото: vk.com/kyampolsky
Тело колдуна долго лежало в квартире. Вероятно, потому что маг был нелюдимым.

Продолжение: Беременная Воробей откачивала погибшую звезду "Битвы экстрасенсов"
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Скоропостижная смерть от остановки сердца участника нашумевших проектов "Битва экстрасенсов" и "Сверхъестественный отбор" Константина Ямпольского стала для всех неожиданностью. Колдуну было всего 33 года. Его друг Константин Кропотов заверил, что черный маг давно испытывал проблемы с сердцем, но не смог их побороть. Именно они, как сообщает портал dom2life.ru, стали причиной скоропостижной кончины молодого мужчины.

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 Битва экстрасенсов

Сюжеты Битва экстрасенсов

"В больницу он не попадал. Я его нашел в квартире. Мертвым. До этого у него были жалобы на здоровье – проблемы с сердцем. Врачи ставили неутешительные диагнозы – у него аритмия была… Точно не могу сказать, какие диагнозы, я не врач. Но с сердцем были проблемы", – сообщил Кропотов.

Судя по всему, бездыханное тело пролежало в квартире довольно долго. И это обстоятельство шокировало друга звезды "Битвы экстрасенсов". Хотя, говорят, в обычной жизни черный маг был одинок и замкнут. По словам друга Ямпольского, советы врачей не помогли ему выздороветь. Экс-участник "Битвы" то и дело жаловался на недомогание, но в больницу больше не обращался. 

Напомним, что журналисты узнали о смерти Константина через интернет. На страничке Воронежского Государственного института искусств, студентом которого когда-то был Ямпольский, появилось печальное сообщение о смерти знаменитого мага. Согласно объявлению, Константин был одинок, поэтому учебное заведение озаботилось хлопотами по захоронению мужчины.

Автор: Иван Губкин18 января 2018, 12:33
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