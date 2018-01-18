Колдун обручился с Воробей перед внезапной смертью
Мало кто знает подробности частной жизни воронежского колдуна. Теперь же стало известно, что незадолго до смерти Ямпольский обручился с экстрасенсом Надеждой Воробей. Она является финалистом Международной битвы экстрасенсов, экспертом в области паранормальных явлений. Телезрителям она запомнилась ярким участием в программе "Сверхъестественный отбор", во время которого она встречалась с хозяйкой проклятого замка, увидела в судьбе сестер то, что не знают другие, а также провела опасный ритуал в самом центре Воронежа.
Что касается Ямпольского, то еще в раннем детстве вокруг него начали происходить таинственные явления. Но только в студенческие годы он перестал бояться своего дара и начал пользоваться его возможностями. В прошлом году он тоже участвовал в "Сверхъестественном отборе". Одной из соперниц колдуна на этом проекте была Надежда Воробей. Очевидно, там-то и начался их роман, который, увы, так быстро и трагически оборвался.
Интересно, что за месяц до смерти на своей страничке в соцсети Ямпольский опубликовал предсмертное обращение Стива Джобса. Там говорилось о том, что все деньги мира ничто по сравнению с настоящими чувствами и любовью к близким.
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