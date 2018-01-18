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Бывшая жена о Джигарханяне: Когда же он умрет?

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Элина Мазур, которая до недавнего времени защищала интересы Виталины Цымбалюк-Романовской, раскрыла сенсационные подробности общения с экс-супругой Армена Джигарханяна. Элина привела слова Виталины, в которых та задается вопросом, когда же умрет артист.

Продолжение: Цымбалюк-Романовская и Джигарханян снова станут мужем и женой

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На протяжении нескольких месяцев общественность с неувядающим интересом следит за разбирательствами Армена Джигарханяна и его бывшей молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Вокруг обеих персон то и дело вспыхивают скандалы. Доставалось даже их окружению. На телевидении вышло несколько громких передач об Элине Мазур, до недавнего времени представлявшей интересы Виталины Цымбалюк-Романовской. Дошло до того, что Элину назвали черной ведьмой и хозяйкой борделя.

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Новый виток в скандале случился, когда Мазур внезапно отказалась защищать экс-супругу Джигарханяна. "Где-то в конце декабря, числа 27-го, выяснилось очень много обстоятельств, которые заставили меня иначе посмотреть на это дело. Ну и потом, несколько раз Виталина в моем присутствии позволила себе высказаться: "Когда же он умрет?" Я думала, это безумная любовь, служение… Пришло отрезвление, переоценка вещей. Теперь я не могу ее защищать, как бы это не звучало дико из моих уст", – цитирует Элину Мазур "Московский комсомолец". Женщина заявила, что защищала Виталину, искренне считая, что у той долги.

Теперь Мазур встала на сторону Джигарханяна. Она подтвердила, что Виталина его обворовала. "К сожалению, да. Было совершено хищение, но каким образом... Могу сказать, что Виталина очень хороший дипломат, всегда избегает конкретных формулировок. Но передо мной она ставила конкретную задачу: отодвинуть от ее личной жизни Армена Борисовича и оставить за ней все имущество. Это я и сделала", – сообщила Мазур.

Элина дала понять, что помогала Виталине за деньги. Впрочем, и Цымбалюк-Романовская, по словам бывшей подруги, хорошо заработала на этом скандале. "Могу сказать, что она заработала на телевидении прилично. Но тут надо понимать, что платило не телевидение, а заинтересованные люди, которые искренне хотели ей помочь", – подчеркнула женщина.

Автор: Наталья Аряева18 января 2018, 12:09
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Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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