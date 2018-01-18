Госпитализированному Джигарханяну поставили неутешительный диагноз

В медицинских кругах рассказали, почему Армена Джигарханяна срочно доставили в больницу. У прославленного артиста обнаружили целый букет болезней.

В среду вечером, 17 января, Армена Джигарханяна госпитализировали прямо из его театра на Ломоносовском проспекте. В поисках подробностей журналисты связались с давним другом артиста Артуром Согомоняном.

"Для всех нас все произошло совершенно неожиданно. За эти новогодние дни Армен Борисович хорошо отдохнул, был в прекрасной форме. Он даже отложил палочку, которую сам же и попросил меня купить. Практически весь день в среду он провел в театре, а когда вечером собрался уходить, пожаловался, что у него появилась сильная слабость. Мы решили не рисковать и вызвали врачей", – объяснил приятель актера.

Согомонян опроверг информацию о том, будто Джигарханяну стало плохо с сердцем. "Врачи сказали, что с сердцем у него все вроде нормально. Может, это от инфекции – он что-то подхватил в театре, горло болит, кашляет. С левой ногой возникает проблема время от времени, и сейчас появилась боль. С учетом букета всех его болезней это опасно, поэтому врачи сказали, что лучше не рисковать, надо отвезти в больницу, сделать томографию. С утра уже начнут обследование..." – цитирует Артура Согомоняна "Московский комсомолец".

Работники СМИ умудрились разговорить и медиков, осмотревших Армена Джигарханяна. "Скорая помощь госпитализировала Армена Джигарханяна из его театра в Пироговскую больницу с диагнозом "гипертонический криз". У врачей также есть подозрения на невралгию и вирус", – передает ТАСС слова источника из медицинских кругов. Сообщается, что у Армена Джигарханяна наблюдается общая слабость, но он в сознании.