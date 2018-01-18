Цымбалюк-Романовская плеснула ядом в бессовестные глаза Рудинштейна

Бывшая жена Джигарханяна назвала продюсера вором. "Он стар, глуп и нерукопожатен", – пояснила пианистка.

Каждый день страна запасается попкорном и приникает к телеэкранам, чтобы посмотреть очередную серию мыльной оперы "Скандальный развод Джигарханяна с ушлой Цымбалюк-Романовской". Первый канал смешивает лихую украинскую пианистку с грязью, а на конкурирующей "России" ее называют чуть ли не святой. Личную жизнь киевской красавицы в студиях обсуждают все подряд, даже те, с кем она лишь шапочно знакома.

Например, везде стал появляться продюсер Марк Рудинштейн. Его объявляют как "без пяти минут директора театра Джигарханяна", хотя там всячески открещиваются от якобы готовящегося назначения. То, что он несет в студии, кажется запредельным бредом.

Мужественная Виталина ("наша Витаминка", как ласково называют ее многочисленные поклонники) долго молчала, но терпению пришел конец. Она публично плеснула своим ядом в бессовестные глаза Рудинштейна – сказала о нем все, что думает. "Он стар, глуп и нерукопожатен в театральном сообществе. Бывают такие люди, – написала Цымбалюк-Романовская на своей странице в социальной сети. – К тому же он вор, сидел за взятки и хищение собственности в советское время".

"Красиво посадила их в лужу, у них, аж челюсти отвисли...ТАК ДЕРЖАТЬ! Этот товарищ, Рудинештейн, плетет свою паутину и интриги, промывает мозги твоему супругу и имеет далеко идущие планы , насчет захвата театра, уже сидит и представляет себя на троне", "Рудинштейн смешон, просто алчный маразматик, как можно его серьезно воспринимать, какой он управленец (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поддержали Виталину комментаторы.