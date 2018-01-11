Исхудавшую Цымбалюк-Романовскую невозможно узнать

"К поцелуям зовущая, вся такая воздушная" – так и хочется сказать о пианистке. Она – само очарование и прелесть. Образчик чистой красоты!

Развод с Арменом Джигарханяном явно пошел на пользу киевской пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Она не только стала состоятельной леди с тремя шикарными квартирами и миллионами в банке, но и преобразилась внешне. Это логично.

Во-первых, прежде она тратила свою молодость на заботу о немощном старике, забывая о себе. А во-вторых, после развода ей стали доступны самые дорогие салоны красоты. Недавно, например, она хвасталась походом на укладку к итальянскому мастеру, которая, судя по прайсу на официальном сайте, стоит около 27 тысяч рублей.

Бывшая жена Джигарханяна стала настоящей суперзвездой. Ее приглашают на премьеры и презентации, с ней хотят сфотографироваться, берут автографы. Люди целуют ей руки, восхищаясь ее силой, мужеством, стойкостью. В нее плюют, бросают камни, но Виталина выше этого, она считает, что во всем права, и идет с гордо поднятой головой.

Судя по всему, сейчас готовится очередной блок программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", посвященный Виталине. Зрители увидят ее преображенной – она специально для съемок похудела, сделала красивую прическу и макияж. "Очень красивая! Худюська", "Какая очаровательная, лучезарная улыбка! Вы прекрасны!", "Ангел!", "Я с удовольствием смотрю на вашу новую жизнь!" – слагают панегирики поклонники пианистки.

Ее действительно невозможно узнать. "Армен Борисович такую женщину ПРОФУКАЛ!" – говорит подруга Виталины. И это правда. Ведь сам Джигарханян признался, чем в свое время пленила его оборотистая украинка: "83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!"