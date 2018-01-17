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Зачинщики шабаша с Виталиной пустили слюни от безнаказанности

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Новая серия "Санта-Барбары" уже в эфире. Поклонники жаждут шокирующих откровений. 
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Первый канал в программе "Пусть говорят" на чем свет стоит костерит Виталину Цымбалюк-Романовскую. Кумушки в студии, с которыми бывшая жена Армена Джигарханяна даже не знакома, суют свои "гриппозные носы" в ее частную жизнь. Да и суженый не лучше – на всю страну оскорбляет недавнюю зазнобу, называя воровкой и рассказывая про открытые уголовные дела.

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А вот на канале "Россия" Виталина выступает в роли жертвы. В ток-шоу там участвуют ее друзья и просто сочувствующие. Ах, сколько лет она отдала немощному старику! Ах, как же будет выплачивать многомиллионный кредит за квартиру! Ах, сколько камней сыплется на ее головушку! Вот и снова звезды собрались в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", чтобы пожалеть обладательницу трех шикарных квартир и многомиллионных капиталов.

Фотографиями со съемок Цымбалюк-Романовская поделилась на своей странице в социальной сети Facebook. Ее поклонники тут же кинулись со словами поддержки. "К Виталине грязь не липнет, но осадочек-то остался. Зачинщики сего шабаша потирают ручонки и пускают слюни от своей безнаказанности", "Сегодня опять на другом канале был анонс – Власова с претензиями к Виталине. Хорошо, что у нас многоженства нет. Не дай бог, если бы было – собрались бы старшие жены, средние, бывшие и все с претензиями к Виталине. У нас своя "Санта-Барбара" бы была долгоиграющая. Впрочем, что-то похожее начинается и сейчас. Может, просто уже никак не реагировать?", "По сценарию Первого канала везде и во всем запятнана Виталина. А они? Белые и пушистые?" – пишут люди в комментариях. 

Как писали Dni.Ru, у Виталины мощный фан-клуб и группа поддержки. Ей целуют руки и благодарят за выдержку, ведь она так стойко справляется с трудностями... 

Автор: Иван Губкин17 января 2018, 16:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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