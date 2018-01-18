Жену Зверева обвинили в большом грехе

Недавно сын стилиста Сергея Зверева женился во второй раз. Говорят, парикмахер был против этого брака, и его подруга объяснила, почему.

Недавно 24-летний сын Сергея Зверева Сергей снова женился. Его избранницей стала некая Юлия, коллега по работе. Сколько лет девушке, точно не известно, однако ходят слухи, что ей значительно за 30. Отца жениха на свадьбе не было. Говорят, он был категорически против этого брака. "О том, что Серега собирается жениться, я узнал из прессы. Я уверен, что этот брак будет недолгим, как и предыдущий, который продлился всего три месяца", – заявил журналистам Сергей Зверев.

Куда разговорчивее оказалась подруга эпатажного стилиста, его экс-директор Лера Тувина. Она объяснила, почему Зверев не одобрил женитьбу сына. "Сергей против этого брака потому, что он видит: сын второй раз совершает одну и ту же ошибку, делая неправильный выбор. Взрослая, зрелая барышня просто захотела известной жизни и успеха. Ей нравится ходить с ток-шоу на ток-шоу, зарабатывать деньги с помощью такого ведомого мальчика, как Сережа-младший", – высказалась Тувина.

Приятельница звездного парикмахера рассказала шокирующие подробности. "Я лично не знаю, но ходят слухи, что у нее есть двое детей, якобы старшего она чуть ли не в интернат сдала. Если это действительно так, то Юлия совершает большой грех, говоря на эфирах, что детей у нее нет. Говорят, что за свои походы на ток-шоу эта девушка озвучивает такие суммы, на которые нам с вами можно несколько лет жить и шиковать", – цитирует подругу Сергея Зверева Sobesednik.

А еще Лера опровергла слова наследника стилиста, утверждавшего, что тот ему не помогает. "Это полная ерунда. Сергей при мне отправлял сыну дорогущие вещи, давал ему деньги на зубы, которые тот пошел и прогулял. Потом Зверев-младший приезжал к бабушке и чуть ли не дарственную просил на него написать. На самом деле мелкого жалко – у него были все возможности для хорошей жизни, а он вечно гуляет с непонятными компаниями", – призналась Тувина.

Женщина сообщила. что знает сына стилиста с 11 лет. "Это был хороший, добрый мальчик, но почему-то стал поддаваться дурному влиянию. Ему говорили: "Круто, у тебя отец Сергей Зверев. Сейчас он на тебя квартиру перепишет..." и так далее. Может быть, повлияло то, что Зверев-старший не мог сыну по максимуму время посвящать. Ему же надо было зарабатывать деньги", – оправдала парикмахера подруга.