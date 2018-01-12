Жестокий Зверев проигнорировал мучающегося ребенка

Сын знаменитого парикмахера Сергея Зверева стал героем очередного выпуска "Прямого эфира". Наследник эпатажного стилиста рассказал о трудных отношениях с отцом.

Знаменитый родитель проигнорировал свадьбу сына: он не верит, что эти отношения могут продлиться долго. Кроме того, Сергей Зверев-младший уже давно живет своей жизнью в подмосковной Калуге. Как сообщает teleprogramma.pro он работает в гостинице, где получает 30 тысяч рублей. Поэтому и свадьба молодого человека была скромной. "Мы пришли в загс, подали заявление и – все. Сначала мы хотели просто расписаться и не делать никаких мальчишников и девичников. По-тихому. А потом все-таки решили устроить и сделали фотосессию себе на память", – рассказал Сергей.

Некоторые гости студии предположили, что это может быть причиной отказа Зверева-старшего присутствовать на свадьбе сына. Однако, за самопровозглашенного "короля гламура" вступилась его хорошая знакомая Лера Тувина. Она объяснила истинные мотивы знаменитого стилиста. Оказывается, Сергей поверил многочисленным слухам о прошлом жены сына.

"Сергей был против этой свадьбы. Перед первой свадьбой мы его предупреждали, что музыка будет играть недолго. Сейчас произойдет аналогичная ситуация. Сергею (Звереву-старшему) донесли, что у Юлии есть ребенок и он не слишком здоров. Сереж, ты готов взять на себя такую ответственность?.. Папа сейчас очень болен на почве того, как ты себя ведешь", – заявила Тувина молодому человеку.

Сергей Сергеевич не растерялся – он заявил, что даже если бы эти слухи оказались правдой, он бы все равно женился на Юлии. Зверев-младший постарался уверить публику, что принял бы тяжелобольного сына любимой как родного. Конечно, если бы он существовал на самом деле.