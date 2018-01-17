Назван срок закрытия "Дома-2"

Экстрасенс Майя Брю рассказал о будущем телепроекта "Дом-2". Нумеролог поведала, когда шоу закроется.

По словам специалиста, недоброжелатели телестройки могут выдохнуть – в ближайшее время программа точно не исчезнет из эфира. "Проект будет существовать также долго, как и канал ТНТ. В ближайший год есть тенденция к увеличению количества крепких и долгосрочных отношений, увеличится рождение детей. Проект разрастается", – заявила Майя.

Кроме того, нумеролог предупредила участников, что в 2018 году не стоит врать партнерам: "Год собаки будет способствовать тому, что обман и предательства будут вскрываться очень быстро. Неустойчивые отношения, построенные не на истинном чувстве, будут распадаться", – приводит официальный Instagram-аккаунт телепроекта слова экстрасенса и нумеролога.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Янв 17, 2018 at 2:20 PST

Майя считает, что первая половина года будет не слишком удачной для мужчин "Дома-2": женская энергия и интуиция будет на пике, и все внимание зрителя будет приковано только к участницам проекта. Однако, ближе к концу года мужская сила будет расти, и сильный пол будет получать все больше внимания публики. "Больше спроса, больше ответственности, больше расходов", - подчеркнула Майя.

На своей странице в социальной сети нумеролог рассказала, то снялась в одной из серий телепроекта в качестве эксперта. По словам Майи, она была поражена энергетикой участников. "Так много талантливых и необычных ребят на проекте, и они проходят мощную закалку. Если справятся и не сломаются ~ большое будущее у них. А телепроект дает платформу и фундамент.... Из опыта работы такие матрицы встречала у генералов и депутатов только..) У 7 из 10 ребят как минимум очень мощная матрица Все талантливы, просто молоды ещё . Приглядела пару потенциальных учеников даже...) (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", – написала Майя.