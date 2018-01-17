Покалеченная звезда "Дома-2" сбежала с виллы

Звезда "Дома-2", певица Наталья Бардо дала откровенное интервью. Девушка рассказала о разрыве с мужем, с которым подралась на отдыхе в Таиланде.

Мало кто знает, что Наталья Бардо, ныне супруга известного режиссера и продюсера Марюса Вайсберга, была замужем за бизнесменом. Однако расставание с первым мужем оказалось для звезды реалити-шоу "Дом-2" драматичным. Брак трещал по швам, потому что супруг мечтал о ребенке и был крайне недоволен тем, что жена много работает. А Бардо еще не была готова становиться матерью.

"Мы уже решили расстаться, но в какой-то момент муж сказал: "Давай еще раз попробуем. Поедем вместе отдыхать, у меня же день рождения". Я согласилась – так мы оказались на вилле на острове Самуи. Но вместо того чтобы найти компромисс, мы там очень сильно поругались. До драки. Если честно, мы разнесли виллу, перебили все дизайнерские вазы, которые там были. Я вывихнула руку, была вся в синяках..." – рассказала Бардо.

Публикация от Наталья Бардо (@bardonata) Сен 25, 2017 at 6:56 PDT

Боясь за свою жизнь, Наталья сбежала с виллы и обратилась за помощью к друзьям мужа, которые нашли квартиру на ночь. Утром ее стал искать супруг. "Друзья сказали: "Первым же рейсом надо улетать с острова. Иначе он тебя найдет и убьет". Не было ни вещей, ни денег – так торопилась", – объяснила артистка.

Она отправилась в Бангкок. "Билет стоил 120 долларов, у меня в кармане было 200. Осталось 80. Билет в Москву не купишь. Я стала звонить маме, чтобы она перевела нужную сумму, но телефон разрядился. А зарядки нет... Я ловлю такси, объясняю водителю, что мне надо где-то поселиться подешевле", – цитирует Наталью Бардо "7 Дней".

Таким образом девушка попала в настоящие трущобы. По признанию Натальи, ситуация напоминала фильм ужасов. "Грязная простыня, кругом паутина, тараканы на полу. Кое-как дожидаюсь утра… В общем, я пережила несколько очень неприятных часов, все время думая о том, что вот сейчас у меня совсем кончится наличность, и я окажусь на улице. Но все разрешилось", – завершила рассказ актриса. Впрочем, впереди ее ждал тяжелый развод, который растянулся на два года из-за судебных разбирательств.