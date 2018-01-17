Бывшая теща о Джигурде: Он Анисину "выпотрошил" и выбросил

Бывшая теща Никиты Джигурды в большом интервью высказалась о его отношениях с Мариной Анисиной. Женщина рассказала, как для встречи с фигуристкой дала актеру красные трусы.

Гелена Эдмундовна является матерью Яны Павелковской, предыдущей жены Никиты Джигурды. Женщина подарила актеру двух сыновей. Сейчас Артемию 16 лет, а Илье – десять. С женой Джигурда расстался мирно, да и с бывшей тещей умудрился сохранить теплые отношения.

"Когда ему звоню, сразу говорю: "Никиточка, я не насчет денег тебе звоню". Не ругалась с ним вообще никогда. Мои убедительные интонации он воспринимал замечательно. Яна с Никитой прожили вместе 12 лет", – сообщила Гелена Эдмундовна.

Пара распалась из-за банальной усталости. "У него нервное состояние совершенно другое, чем у нас. И со временем мы просто устали. Этот человек – большая нагрузка, да еще время от времени уходит в параллельную реальность. Это сродни шизофрении. Его пожалеть надо. Раньше я могла его на землю поставить при "улете". А потом поняла, что это слишком накладно для моей нервной системы", – объяснила бывшая теща артиста.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Дек 25, 2017 at 10:32 PST

Когда жена была беременна вторым ребенком, Никита Джигурда познакомился с Мариной Анисиной. Причем Гелена Эдмундовна быстро разобралась в ситуации. "Анисина тогда как раз автобиографию дописывала. Он сказал мне: "Я еду книгу править к Анисиной". Ну я сразу все поняла. Книга – повод. Едет на свидание. Когда он шел к Анисиной первый раз, я его провожала, распечатала ему новые трусы. У меня с Никитой очень доверительные отношения. Я ему сказала: "Никиточка, вот тебе новые красные трусы, иди ради бога", – поведала женщина.

Джигурда умудрился даже разоткровенничаться об интимной жизни с Анисиной. "Потом Никита мне рассказывал, что с ней в постели глухо, как в танке. Анисина в этом плане была неопытной. Это он ее раскрепостил. Хотя, по-моему, он ее испортил, "выпотрошил" и выбросил. Люди такого типа, как Никита, очень реагируют на тех, кто лучше, популярнее. Анисина мне всегда очень нравилась, хорошая фигуристка. И я думала, что она со своим спортивным жестким характером сумеет ему помочь, потому что мы уже подустали его тянуть. Никита в какой-то момент решил стать самым ярким в шоу-бизнесе. И Яне предлагал: мол, давай покажем всем. Яна сказала: "Нет, это не мой путь". А тут встретилась Анисина, которая не отказалась жить с ним напоказ. Я с радостью передала зятя ей в руки. Сбылась моя мечта – мы от него освободились", – цитирует Гелену Эдмундовну сайт "Комсомольская правда".