Джигурде под страхом инсульта запретили ходить

Актеру потребовалась помощь реаниматологов. Прогнозы были самые худшие.



Новость о том, что Никита Джигурда находится в тяжелом состоянии, поразила поклонников. Din.Ru связались с артистом, чтобы справиться о его самочувствии.

"Вчера из Парижа прилетел Марина (Анисина, фигуристка, жена артиста. – Прим. ред.), она-то и вызвала карету скорой помощи – рассказал Никита. – Я отказывался, говорил, что бессмертный. Но приехавшая бригада реаниматологов сказала, что промедление могло закончиться летальным исходом. Меня шатало как пьяного. А давление было 230 на 110, потом 230 на 160. В любое время мог случиться инсульт".

"Врачи запретили мне двигаться, посоветовали уехать куда-то на недельку и отлежаться, – продолжает артист. – Покой, ласка и строгий постельный режим, как обещают медики, могут уберечь меня от повторения криза".

Напомним, что бесконечные судебные заседания, потоки лжи, давление прессы – все это не лучшим образом отразилось на состоянии здоровья артиста. В итоге в ночь накануне очередного слушания в Кунцевском суде Москвы у Джигурды случился серьезный приступ. Он подошел к судье и рассказал, что сильно ослаб: "Я крайне плох. Поэтому впервые по моей просьбе перенесли заседание суда. Ночью у меня случился гипертонический криз. Справки я дал. Таблетки, лекарства, меня колбасит".

