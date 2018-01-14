Бузова со слезами обратилась к жене Тарасова

В эфире шоу "Дом-2" Ольга Бузова прочитала стихотворение и призвала людей "не брать чужого". Поклонники певицы уверены, что таким образом она обратилась к новой жене своего бывшего возлюбленного Дмитрия Тарасова.

Несмотря на то, что с расставания певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрий Тарасова прошло уже много времени и спортсмен даже успел вновь вступить в брак, поклонники уверены, что певица до сих пор страдает из-за прошлых отношений. Признаки этого они ищут и находят практически во всем, что делает Бузова.

Так, многие уверены, что именно Дмитрию Тарасову и его избраннице Анастасии Костенко было посвящено обращение, которое Ольга Бузова записала на шоу "Дом-2". Ее речь состояла из короткого стихотворения и прозаической части.

Духи хочу, и платье, и помаду.

Шучу, шучу, постой, не убегай.

Ты знаешь, дед, мне ничего не надо

Ты только никого не забирай

"Я желаю вам всем самого главного в этой жизни – это здоровья. Не забирайте чужого ни у кого и берегите свое, то, что у вас есть", – добавила певица.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) Янв 12, 2018 at 8:03 PST

Пользователи Сети выразили уверенность, что это стало своеобразным обращением к Анастасии Костенко, которая стала женой бывшего возлюбленного Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. Причем некоторые заметили, что выступала певица буквально со слезами на глазах. "Несколько раз послушала ее Боль чувствуется в этих словах 😞а ведь счастье не купишь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заметил один из комментаторов.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 13, 2018 at 11:24 PST

Впрочем, другие пользователи напомнили, что ранее и сама Ольга Бузова увела Дмитрия Тарасова из семьи. Поэтому, мол, слова "не забирайте чужого" с тем же успехом могут быть отнесены и к ней.