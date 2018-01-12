Черепах стошнило от бесстыжей Бузовой в купальнике

Ольга Бузова проводит отпуск в Таиланде. Оттуда звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" публикует фото, которые почему-то не пришлись по вкусу многим пользователям Сети.

Ольга Бузова наслаждается солнышком на Пхукете. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram поющая ведущая опубликовала фотографии, на которых позирует в ярком купальнике на фоне бассейна. "Я на месте 👙🌸🌸🌸 Как и обещала, следующее фото – в купальнике 🐷 Добралась в райский уголок 🤗☀️Королевская вилла для 👸🏻 Единственная в этом отеле 🔝 Пока ничего не понимаю 🙈 Но мне однозначно нравится 😛😋" – подписала снимок счастливая Бузова.

А вот многочисленные подписчики почему-то не разделили оптимизма Ольги. Судя по комментариям, пользователям Сети не понравился купальник поющей ведущей (некоторым он показался "бесстыжим"), а также многих не оставили равнодушными черепахи со струящейся из их ртов водой, чьи статуи украсили бассейн. Комментаторы со злорадством заявили, что черепах тошнит от Бузовой.

"На заднем плане черепахи блюют 😅 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Купальник не очень нравится", "Полная безвкусица..... этот купальник", "Купальник😲вульгарно", "Даже черепах стошнило", "Походу черепахам плохо из за Оли((((", "Черепах тошнит???)", "Оля сними купальник! от него даже Черепах тошнит!" – высказались пользователи Сети.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 12, 2018 at 12:14 PST

Отметим, что в Таиланде Ольга Бузова проведет несколько дней, вплоть до своего дня рождения. Об этом сообщила сама звезда "Дома-2". "Собираю чемоданы в свой первый полноценный отпуск за последние два года 🤗🙈 Столько всего с собой беру 👚👗👙👠👡🕶👒👜 Буду радовать вас своими образами и летними фотографиями😉 Вместе со мной летят мои самые близкие люди ❤👸🏻 Решила порадовать моих девочек и устроила отпуск не только для себя, но и для них ❤💋20 января мы будем зажигать вместе на моей шикарной вилле в мой день рождения 🎁🎂", – рассказала Бузова у себя в аккаунте.