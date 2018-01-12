Черепах стошнило от бесстыжей Бузовой в купальнике

Эксклюзив Интервью Попавший в грязный гей-скандал "любовник" Баскова бросился в океан Семенов и Шурыгина всех обманули Дом-2

Выбор читателей

68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Близких Табакова лишили надежды
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
партнеры
Пятница 12 января
Лента новостей
18:43
Американская еда разрушает иммунитет россиян
18:36
МИД вызвал на ковер шведского дипломата
17:48
В Омске прогремел взрыв
17:36
Расследование "Ведомостей" выявило истинную причину отзыва лицензии у банка "Югра"
17:04
В Петербурге маршрутка протаранила грузовик
16:47
"Аэрофлот" ответил "гламурному быдлу"
16:47
Жадный россиянин убил гостя-обжору на Новый год
16:21
Трамп заставил журналиста материться в эфире
16:20
Совет на выходные
15:48
Крупный московский вуз лишился лицензии
15:32
Горячие пожарные потеребили своих пушистиков
14:59
Свинья спасла друга от ножей мясников (видео)
14:48
Красотку-трансгендера из реалити-шоу нашли мертвой
14:36
Петербуржец избил школьника за брошенный в машину снежок
14:18
В деле "Югры" всплыли скандальные подробности
14:15
В Британии разразился скандал из-за трусов Елизаветы II
14:04
Житель Подмосковья "избил" новогоднюю елку (видео)
13:55
Pазвеян главный миф пластической хирургии
13:51
Врачи лечили у многодетной матери остеохондроз вместо онкологии
13:44
Главные события Москвы с 13 по 19 января
13:26
"Мама порезалась и спит": спецназовец перерезал горло жене от уха до уха
12:53
NASA пролетело сквозь туманность Ориона (видео)
12:53
Жена Павла Мамаева превратилась в скелет
12:46
Пьяный россиянин погиб под колесами автомобиля на Шри-Ланке
12:24
Детей и стариков предупредили о вспышке смертельного свиного гриппа
12:18
Никита Белых срочно госпитализирован
12:04
Домработница украла из квартиры москвички $236 тысяч
11:42
Украинский политолог с позором сбежал со съемок шоу "России 1"
11:07
Умирающая от рака жена "Ивана Бровкина" потеряла надежду
11:06
Ведущий одарил Путина обожающим взглядом
11:00
Взбесившаяся Шурыгина публично наорала на мужа-тихоню
10:49
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье
10:47
"ЕР" готова преодолеть вето Совфеда по вопросу контактной притравки
10:19
Найден способ остановить старение мозга
10:16
Под Москвой рядом с магазином заложили пятикилограммовую бомбу
10:09
Пять главных плюсов лазерной коррекции зрения
10:04
Сексуальная модель увезла пьяного Аршавина
09:53
Житель Подмосковья приревновал жену к крестнику и убил ее
09:47
Влюбленные толстяки 11 лет худели ради первого секса
09:39
Киев нелепо оправдался за сбежавших в Польшу украинцев
09:15
Отрубивший жене руки ревнивец умоляет дождаться его из тюрьмы
09:04
70-летний народный артист показал молодую беременную жену
09:01
Раскрыта загадка тайной комнаты пирамиды Хеопса
08:38
Жительница Подмосковья требует наказать соседей за громкий секс
08:32
Меркель вынуждают пойти против Путина
08:20
Известный ведущий умер от рака легких
08:17
Российский певец жестко подставил Собчак
08:06
Елена Корикова выйдет замуж
21:58
На МКАД случилась огненная авария (видео)
21:52
Безумные регионы: обидчивый россиянин изрубил собутыльника бензопилой
21:51
Кабаева идет по лестнице с золотыми ступеньками
21:32
Назовите Вашу любимую актрису
21:19
Корчевников заявил о борьбе Фриске с раком
21:00
Первый канал выставил измученную недугом Пугачеву на мороз
20:54
К чему снится рыба
20:46
Нефть показала головокружительный рост
20:24
Путин щелкнул по носу вороватого Порошенко
20:23
Половину состава знаменитого футбольного клуба выкосила шаурма
19:46
Молодая жена Краско поставила точку в грязном скандале с изменой
19:13
Беременная Рапунцель из "Дома-2" нуждается в медицинской помощи
19:00
Дана Борисова прошла точку невозврата
18:38
Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином
18:36
В московском метро случилось ЧП
18:04
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой
17:58
"Мосреалстрой" продал около трех тысяч квартир за 2017 год
17:58
Известный певец станет отцом в девятый раз
17:27
Страстный Джигурда расцеловал Бузову под юбкой
17:25
В Москве строятся 80 километров линий метро
16:57
Кому достанутся 32 миллиона Михаила Державина
16:54
Завершен монтаж моста через реку Городнянку в Домодедово
16:51
Весенний приоритет Думы стоит 9 триллионов рублей
16:49
Высоцкая в купальнике показала свое "безобразие"
16:42
В Москве две женщины пытались продать девочку в сексуальное рабство
16:39
Интимные видео знаменитой певицы утекли в Сеть
16:11
Кровавое избиение жены хоккеиста "Авангарда" возмутило россиян
16:01
Групповой секс за рулем иномарки закончился массовой аварией (видео)
15:39
Молодая жена Краско о скандале с изменой: Ничего плохого не вижу
15:36
Как числа управляют судьбой
15:35
Исхудавшую Цымбалюк-Романовскую невозможно узнать
15:29
Убивший сына из ревности к жене-следователю умер в СИЗО
14:51
Что пугает россиян в сексе
14:47
Сумасшедший экстремал прыгнул с балкона высотки (видео)
14:42
Москвич избил родителей после отказа содержать его
14:34
Специалист раскрыл причину чудовищного уродства Волочковой
14:25
Месси унизил победившего рак футболиста
14:10
В небе над Тверью перед приездом Путина появился нимб
14:09
Отец-педофил четыре года насиловал подростка
14:00
Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
13:57
Как похудеть от солнца
13:51
На Украине придумали неожиданный способ насолить России
13:46
Охранник сломал челюсть укравшему водку покупателю
13:45
Народ позавидовал красоте и успеху дерзкого майора полиции
13:33
Эксперт о состоянии Собчак: Ксюша в живых не останется
13:30
Соловьев бросил вызов главе Первого канала
13:17
Попавший в грязный гей-скандал "любовник" Баскова бросился в океан
13:09
Актера Сергея Степанченко откачивали в театре
12:51
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости
12:50
Московские школьники объявили забастовку
12:47
Как использовать промокоды и получать скидки
12:32
Семенов и Шурыгина всех обманули
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Исхудавшую Цымбалюк-Романовскую невозможно узнать
Ольга Бузова покидает Россию
Специалист раскрыл причину чудовищного уродства Волочковой
Шурыгина вступит в контакт со своим насильником перед Малаховым
Молодую жену Краско поймали на подлой измене
Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
Шоу-бизнес

Черепах стошнило от бесстыжей Бузовой в купальнике

Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Ольга Бузова проводит отпуск в Таиланде. Оттуда звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" публикует фото, которые почему-то не пришлись по вкусу многим пользователям Сети.

Продолжение: В Сети появилось фото Бондарчук с молодым любовником
прочитано 5193 раза

Ольга Бузова наслаждается солнышком на Пхукете. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram поющая ведущая опубликовала фотографии, на которых позирует в ярком купальнике на фоне бассейна. "Я на месте 👙🌸🌸🌸 Как и обещала, следующее фото – в купальнике 🐷 Добралась в райский уголок 🤗☀️Королевская вилла для 👸🏻 Единственная в этом отеле 🔝 Пока ничего не понимаю 🙈 Но мне однозначно нравится 😛😋" – подписала снимок счастливая Бузова.

ПО ТЕМЕ

Страстный Джигурда расцеловал Бузову под юбкой

Полуголая Бузова вызвала тошноту гадким видео

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

А вот многочисленные подписчики почему-то не разделили оптимизма Ольги. Судя по комментариям, пользователям Сети не понравился купальник поющей ведущей (некоторым он показался "бесстыжим"), а также многих не оставили равнодушными черепахи со струящейся из их ртов водой, чьи статуи украсили бассейн. Комментаторы со злорадством заявили, что черепах тошнит от Бузовой.

"На заднем плане черепахи блюют 😅 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Купальник не очень нравится", "Полная безвкусица..... этот купальник", "Купальник😲вульгарно", "Даже черепах стошнило", "Походу черепахам плохо из за Оли((((", "Черепах тошнит???)", "Оля сними купальник! от него даже Черепах тошнит!" – высказались пользователи Сети.

Отметим, что в Таиланде Ольга Бузова проведет несколько дней, вплоть до своего дня рождения. Об этом сообщила сама звезда "Дома-2". "Собираю чемоданы в свой первый полноценный отпуск за последние два года 🤗🙈 Столько всего с собой беру 👚👗👙👠👡🕶👒👜 Буду радовать вас своими образами и летними фотографиями😉 Вместе со мной летят мои самые близкие люди ❤👸🏻 Решила порадовать моих девочек и устроила отпуск не только для себя, но и для них ❤💋20 января мы будем зажигать вместе на моей шикарной вилле в мой день рождения 🎁🎂", – рассказала Бузова у себя в аккаунте.

12 января 2018, 13:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Плоскогрудая Бузова потрясла декольте до пупа

567

комментарии

Политика

Украинский политолог с позором сбежал со съемок шоу "России 1"
Киев нелепо оправдался за сбежавших в Польшу украинцев
Меркель вынуждают пойти против Путина
Путин щелкнул по носу вороватого Порошенко

Шоу-бизнес

В Сети появилось фото Бондарчук с молодым любовником
Доктор Курпатов ужаснул постаревшим лицом
Беременная жена Тарасова сменила имя и фамилию
Цымбалюк-Романовская об интиме с Джигарханяном: Я волновалась

Проишествия

Красотку-трансгендера из реалити-шоу нашли мертвой
Кровавое избиение жены хоккеиста "Авангарда" возмутило россиян
Молодая мать вгрызлась в пенис своему насильнику
Онколог убил ненавистного зятя инъекцией в бедро

Lifestyle

Умирающая от рака жена "Ивана Бровкина" потеряла надежду
Назовите Вашу любимую актрису
Актера Сергея Степанченко откачивали в театре
Труп Шаинского три недели прячут в морозилке
Шоу-бизнес

70-летний народный артист показал молодую беременную жену

Супруги буквально сияют от счастья
Шоу-бизнес

Сексуальная модель увезла пьяного Аршавина

Девушка рассказала нелицеприятные подробности
Культура

Умирающая от рака жена "Ивана Бровкина" потеряла надежду

Всеми забытая звезда кино живет только прошлым
Шоу-бизнес

Верка Сердючка веселила больную раком певицу в реанимации

Артистка призналась: это лучшее, что могло случиться

Гороскоп

Совет на выходные
Елена Корикова выйдет замуж
Кабаева идет по лестнице с золотыми ступеньками
Дана Борисова прошла точку невозврата

Фоторепортажи

Горячие пожарные потеребили своих пушистиков
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости
Аршавин променял жену на сексуальную модель
Каким запомнится актер Михаил Державин

Спорт

Жена Павла Мамаева превратилась в скелет
Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином
Месси унизил победившего рак футболиста
Боксера Ковалева признали предателем за видео с солдатами ВСУ

Регионы

Врачи лечили у многодетной матери остеохондроз вместо онкологии
"Мама порезалась и спит": спецназовец перерезал горло жене от уха до уха
Под Москвой рядом с магазином заложили пятикилограммовую бомбу
Отрубивший жене руки ревнивец умоляет дождаться его из тюрьмы
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru