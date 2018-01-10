Полуголая Бузова вызвала тошноту гадким видео

Телеведущая Ольга Бузова решила порадовать подписчиков своего Instagram-аккаунта новым видео. На ролике девушка продемонстрировала худой живот.

Однако внимание пользователей привлекла вовсе не прекрасная физическая форма начинающей певицы, а ее ноги: она украсила бедра рисунками хной, поразительно напоминающими татуировки. Это спровоцировало настоящую бурю в комментариях: многие приняли узоры за перманентные и начали осуждать Бузову, другие же встали на ее защиту.

"Надеюсь это все временно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Оль была о тебе лучшего мнения( Такое привлечение внимания Тарасова,очень глупо выглядит", "Класс. Красиво смотрится", "Вам не понять😌вы застряли в прошлом веке похоже! очень изящно смотрится", "Господи, возьмите ее уж замуж😊", "Хорошо что не голую писю свою показала", "А че так мало хны? Надо было еще голову окунуть, может бы полегчало!😂😂😂", – спорили подписчики Бузовой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 10, 2018 at 5:46 PST

Некоторые уличали певицу в лицемерии: "Я вот одного не понимаю, кричит на всю страну, что год без мужика и нецелованная, вся такая целомудренная. Поет на всю страну за разменивающихся мужиков, сама же раздает свои П и Ж на всю страну..., зачем?🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️". Другие советовали звезде, как ей лучше жить: "Хватить уже тело свое голое везде демонстрировать ,31 год ,хватит уже ,семью заводи и живи без этого н кому ненужного пафоса ,Оль, ну правда, хорош уже", "Если скакать полу голой перед камерой это этично и нормально? То это многое объясняет! Должно же что то в жизни каждого человека оставаться личным и за пределами камеры". А особо радикально настроенные подписчики телеведущей признались, что новые публикации Бузовой взывают у них чисто физическое неприятие: "Тошнит уже)))))".