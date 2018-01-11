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Бузова покидает Россию после свадьбы Тарасова

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова сделала важное объявление. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" сообщила об отъезде.

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с четвероногими питомцами и двумя чемоданами. В подписи к снимку поющая ведущая сообщила, что отправляется в отпуск.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

"Собираю чемоданы в свой первый полноценный отпуск за последние два года 🤗🙈 Столько всего с собой беру 👚👗👙👠👡🕶👒👜 Буду радовать вас своими образами и летними фотографиями😉 Вместе со мной летят мои самые близкие люди ❤👸🏻 Решила порадовать моих девочек и устроила отпуск не только для себя, но и для них ❤💋20 января мы будем зажигать вместе на моей шикарной вилле в мой день рождения 🎁🎂", – рассказала Бузова.

Многочисленные подписчики с энтузиазмом отнеслись к объявлению Ольги. Они пожелали ей хорошенько отдохнуть и начать жизнь с чистого листа, оставив прошлое позади. Тем самым поклонники сделали вывод, что Бузова решила покинуть Россию из-за особо пристального внимания, которое обратилось к ней со стороны СМИ и прочей общественности после неожиданной свадьбы ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова.

Спортсмен расписался с моделью Анастасией Костенко в Кутузовском ЗАГСе столицы 9 января. Говорят, причиной такой поспешной свадьбы стала беременность возлюбленной футболиста.

Интересно, что о браке с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова не жалеет. "Все, что произошло в прошлом, видимо, так и должно было быть. Знаю, что назад дороги нет. Не стыжусь своей любви, я прожила с человеком шесть лет. Да, потом поняла, что с его стороны все было фальшивкой, но я любила по-настоящему и дорожу этим как памятью. Шесть лет – это не год, а большой срок, и я не считаю нужным удалять наши совместные фотографии из социальных сетей. Это история. Я была счастлива. Что делает он – пусть останется на его совести. Но мне за свое чувство не стыдно", – призналась в недавнем интервью звезда "Дома-2".

Автор: Наталья Аряева11 января 2018, 11:50
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