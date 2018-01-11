Бузова покидает Россию после свадьбы Тарасова

Ольга Бузова сделала важное объявление. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" сообщила об отъезде.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с четвероногими питомцами и двумя чемоданами. В подписи к снимку поющая ведущая сообщила, что отправляется в отпуск.

"Собираю чемоданы в свой первый полноценный отпуск за последние два года 🤗🙈 Столько всего с собой беру 👚👗👙👠👡🕶👒👜 Буду радовать вас своими образами и летними фотографиями😉 Вместе со мной летят мои самые близкие люди ❤👸🏻 Решила порадовать моих девочек и устроила отпуск не только для себя, но и для них ❤💋20 января мы будем зажигать вместе на моей шикарной вилле в мой день рождения 🎁🎂", – рассказала Бузова.

Многочисленные подписчики с энтузиазмом отнеслись к объявлению Ольги. Они пожелали ей хорошенько отдохнуть и начать жизнь с чистого листа, оставив прошлое позади. Тем самым поклонники сделали вывод, что Бузова решила покинуть Россию из-за особо пристального внимания, которое обратилось к ней со стороны СМИ и прочей общественности после неожиданной свадьбы ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 10, 2018 at 2:27 PST

Спортсмен расписался с моделью Анастасией Костенко в Кутузовском ЗАГСе столицы 9 января. Говорят, причиной такой поспешной свадьбы стала беременность возлюбленной футболиста.

Интересно, что о браке с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова не жалеет. "Все, что произошло в прошлом, видимо, так и должно было быть. Знаю, что назад дороги нет. Не стыжусь своей любви, я прожила с человеком шесть лет. Да, потом поняла, что с его стороны все было фальшивкой, но я любила по-настоящему и дорожу этим как памятью. Шесть лет – это не год, а большой срок, и я не считаю нужным удалять наши совместные фотографии из социальных сетей. Это история. Я была счастлива. Что делает он – пусть останется на его совести. Но мне за свое чувство не стыдно", – призналась в недавнем интервью звезда "Дома-2".