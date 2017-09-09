Пелагею высмеяли на "Голосе" за брак с Телегиным

Певица Пелагея разоткровенничалась на съемках шестого сезона шоу "Голос". В промежутках между выступлениями вокалистов артистка рассказала о том, как ее мать отреагировала на новость о предложении от Ивана Телегина.

Реакция мамы певицы была довольно оригинальной. Женщина высмеяла будущую фамилию дочери.

"Это теперь ты будешь Пелагея Телегина? Ну нельзя ж так народ веселить: это же женщина на телеге и вот в таких сапогах по колени. Это же персонаж из какого-то романа", – пошутила мама артистки.

Рассказ Пелагеи заглушил дружный смех наставников "Голоса". "Мадам Телегина… А-а-а, я понял, почему она замуж за Телегина вышла! Потому что у него борода вот такая. Я въехал! У нее все время мужики с бородой были", – продолжил тему Александр Градский.

Чтобы успокоить развеселившихся звезд, организаторы шоу решили взять рекламную паузу. После перерыва наставники всерьез взялись за дело и продолжили оценивать вокалистов.

Публикация от фан-страничка создана:11.10.15 (@polya_polina_dima) Янв 20 2017 в 6:57 PST

Как писали Dni.Ru, свадьбу Иван Телегин и Пелагея Ханова сыграли 16 июня 2016 года в Москве. Зарегистрировали отношения влюбленные в Кутузовском ЗАГСе, после чего отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет. На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья.

В конце января 2017 года Пелагея подарила хоккеисту Ивану Телегину дочку, которую назвали Таисией. Примечательно, что останавливаться на достигнутом певица не собирается. Исполнительница недавно выразила в соцсетях надежду, что скоро вновь окажется в роддоме.

