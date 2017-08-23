На "Голосе" Пелагею заставили оголиться
На телеэкране наставники "Голоса" всегда улыбаются и шутят. Но съемки шестого сезона, который в эфир Первого канала выйдет в начале сентября, проходят в довольно нервной обстановке. Не обходится и без казусов. Например, Билан, Пелагея, Агутин и Градский договорились, что на всех слепых прослушиваниях будут в одной одежде, потому что в программе могут показать выступления, снятые в разные дни. Для начала решили прийти в нарядах цвета "баклажан".
Но за несколько минут до начала съемок случилось страшное. К режиссеру прибежала заплаканная Пелагея, мол, сниматься не могу, потому что я голая! Как, что такое, почему? Оказалось, что певица пришла в комбинезоне с обнаженными плечами. Она планировала поверх набросить накидку из органзы. Но гример посадил на нее большое пятно.
"Мне нужно поехать домой переодеться", – умоляла режиссера Пелагея. "Нет, будешь сниматься так, как есть, без накидки", – отрезал главный на съемочной площадке. "Голая?" – ахнула артистка. "Ну почему же голая, в комбинезоне", – поправил ее режиссер. В итоге тумба с красной кнопкой скрыла всю фигуру певицы в кресле, были видны только ее обнаженные плечи.
А вот Билану повезло больше – ему позволили переодеться. Дело в том, что специально сшитый по такому случаю костюм оказался крайне неудачным для съемок. Поблескивающая ткань на экране рябила. Убитый новостью Дима, как пишет "Теленеделя", помчался домой и через полтора часа вернулся в черном костюме с клетчатыми лацканами.
Между съемками наставники общаются в специально созданной группе в WatsApp, где обсуждают детали и спорят об участниках. Градский признался, что владельцы формата "Голос" пытались им навязать сценарные амплуа, но ничего хорошего из этой затеи не вышло.
Главным подозреваемым по делу проходит "восточный принц"
Для известной актрисы смерть коллеги стала неожиданностью
Общественность крайне негативно отнеслась к таинству
Эксперты восстановили картину трагических событий, которые произошли в Нижнем Новгороде