На "Голосе" Пелагею заставили оголиться

Новый сезон музыкального шоу начался с казуса. Режиссер проявил настойчивость.

На телеэкране наставники "Голоса" всегда улыбаются и шутят. Но съемки шестого сезона, который в эфир Первого канала выйдет в начале сентября, проходят в довольно нервной обстановке. Не обходится и без казусов. Например, Билан, Пелагея, Агутин и Градский договорились, что на всех слепых прослушиваниях будут в одной одежде, потому что в программе могут показать выступления, снятые в разные дни. Для начала решили прийти в нарядах цвета "баклажан".

Но за несколько минут до начала съемок случилось страшное. К режиссеру прибежала заплаканная Пелагея, мол, сниматься не могу, потому что я голая! Как, что такое, почему? Оказалось, что певица пришла в комбинезоне с обнаженными плечами. Она планировала поверх набросить накидку из органзы. Но гример посадил на нее большое пятно.

"Мне нужно поехать домой переодеться", – умоляла режиссера Пелагея. "Нет, будешь сниматься так, как есть, без накидки", – отрезал главный на съемочной площадке. "Голая?" – ахнула артистка. "Ну почему же голая, в комбинезоне", – поправил ее режиссер. В итоге тумба с красной кнопкой скрыла всю фигуру певицы в кресле, были видны только ее обнаженные плечи.

А вот Билану повезло больше – ему позволили переодеться. Дело в том, что специально сшитый по такому случаю костюм оказался крайне неудачным для съемок. Поблескивающая ткань на экране рябила. Убитый новостью Дима, как пишет "Теленеделя", помчался домой и через полтора часа вернулся в черном костюме с клетчатыми лацканами.

Между съемками наставники общаются в специально созданной группе в WatsApp, где обсуждают детали и спорят об участниках. Градский признался, что владельцы формата "Голос" пытались им навязать сценарные амплуа, но ничего хорошего из этой затеи не вышло.