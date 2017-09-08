Запашные выбрали имя ребенку

Дрессировщик Эдгард Запашный празднует выписку из роддома его гражданской жены Ярославны и сына. Счастливый отец и его близкие 8 сентября приехали в перинатальный центр встречать молодую мать с наследником династии.

Среди родных, которые встречали Ярославну с малышом, были ее брат Влад и прилетевшая из Санкт-Петербурга мать. Новоиспеченный отец приехал вместе с братом Аскольдом, который выложил фото с племянником в Instagram. Присутствовали на встрече и друзья счастливых родителей.

По словам Эдгарда, сына они назвали Даниэлем. Имя выбрала его возлюбленная. "Убедила, что оно будет смягчать грубое и жесткое отчество Эдгарович. Я думал над другими вариантами, а потом посмотрел на сына и понял, что он – Даниэль", – рассказал дрессировщик.

Публикация от Askold Zapashny (@askoldzap) Сен 8 2017 в 2:25 PDT

"Ярославна и Даниэль чувствуют себя хорошо. Сын окреп и набрал в весе, который сейчас составляет 3 100 граммов. У Ярославны отличное настроение. Она всегда мечтала стать мамой. Кормит Даниэля сама", – поделился Запашный. Однако провести с малышом много времени Эдгарду не удастся. Ему предстоит вести вместе с Аллой Михеевой международный цирковой фестиваль, который стартует 14 сентября, передает StarHit.

Напомним, что малыш родился раньше срока на две недели. Этого события ждали в сентябре. Сын Запашного появился на свет 28 августа в одном из роддомов Москвы и еще полторы недели оставался в больнице под присмотром врачей.

Для Ярославны это первый ребенок, а для Эдгарда – уже третий. Он также воспитывает двух дочерей Стефанию и Глорию от гражданского брака с фитнес-тренером Ольгой Денисовой.