Жена родила Запашному наследника

Дрессировщик просит об одном: не распускать никаких слухов по поводу его отношений с избранницей по имени Ярославна. Личная жизнь должна оставаться личной.

"Сегодня я в третий раз стал папой, а Ярославна, соответственно, мамой! Теперь у меня есть еще и сын! Спасибо большое всем за будущие поздравления", – написал дрессировщик Эдгард Запашный в своем Instagram.

О чем он очень просит своих поклонников и подписчиков – не спекулировать и не распускать никаких слухов на счет его с Ярославной отношений. "Личная жизнь должна оставаться личной", – подчеркнул Запашный.

Под этим снимком в Instagram многочисленные поклонники артиста уже оставили свои поздравления с прибавлением в семействе. Малышу и родителям подписчики желают счастья и здоровья, а счастливого отца поздравляют с наследником. "Мужчина должен иметь продолжение", – общий тон слов поддержки.

Сегодня я в третий раз стал папой,а Ярославна мамой соответственно!�� Теперь у меня есть ещё и сын!�� Спасибо большое всем за будущие поздравления�� Единственное о чем я хотел бы попросить всех - это не спекулировать и не распускать никаких слухов на счёт наших отношений с Ярославной!�� Личная жизнь должна оставаться личной�� Спасибо большое всем ещё раз!!!������ Публикация от Эдгард Запашный (@zapashny.ru) Авг 28 2017 в 6:28 PDT

Ярославна познакомилась с Эдгардом Запашным в 2013 году в компании друзей. До этого тринадцать лет Эдгард, официально не расписываясь, прожил с цирковой артисткой Еленой Петриковой.

"О том, что был гражданский брак, я объявил, когда мы с Леной расстались. Кстати, и с ней у нас также сохранились замечательные отношения, чем безумно горжусь", – рассказал Эдгард.

Следующая возлюбленная по имени Ольга родила Запашному двоих дочерей. "Мы с Олей не расписаны, но дочери, конечно же, носят мою фамилию, свое отцовство я сразу признал. Недавно их мама вышла замуж и родила еще одного ребенка. У нас отличные отношения с Олей, так же как и с ее мужем Димой", – уверяет Эдгард.