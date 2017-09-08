Скандалист Алексей Панин стал ведущим новостей

В жизни скандально известного актера Алексея Панина новый виток. Артист стал ведущим новостей.

О новой работе Алексей Панин объявил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Актер опубликовал фотографию, на которой запечатлен в деловом костюме, и подписал ее так: "Ну вот я и стал ведущим новостей😂❗️ "ХАЙПОВОСТИ" С АЛЕКСЕЕМ ПАНИНЫМ.📡 Смотрите каждую неделю на YuoTube.💻".

Ранее Панин опубликовал видеозапись – отрывок из первого выпуска новостей. Однако Dni.ru не могут ее опубликовать ввиду не нормативной лексики, которую использует артист. Актер уверен в своем успехе. "ХАЙПОВОСТИ С АЛЕКСЕЕМ ПАНИНЫМ",YouTube.💻 Я хочу заранее извиниться перед Константином Эрнстом, Андреем Малаховым, Иваном Ургантом и, на всякий случай, перед Сергеем Дружко за то, что я заберу вашу аудиторию и, возможно, ваши деньги❗️💰" – хвастливо заявил Панин.

Многочисленные подписчики немедленно прокомментировали новость о новой работе артиста. В основном, реакция оказалась положительной. "Леха поддай парку)))💣💣💥💥❤❤❤", "Прикольно. Только мата много на мой взгляд", "😂огонь😂😂😂😂😂", "молодец, продолжай в этом духе", "Алексей, это просто угар 😂", "Успехов Вам во Всем, Леша!!!!❤❤❤", "Пахнет жаренным будет жарко, разведи огонь 🔥 и в хайповостях наш Леха будет 💣💯🔝" – высказались подписчики.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Сен 8 2017 в 12:27 PDT

Ранее Алексей Панин высказался о возможности вести скандально известную передачу "Пусть говорят" вместо Андрея Малахова. Панин, который в разное время разгуливал по улицам в женском белье, мастурбировал под окнами домов и демонстрировал на пляже детям свое достоинство, высказался на эту тему: "Я не отказываюсь от работы. Советский актер Николай Афанасьевич Крючков говорил, что отказываться от работы – грех. Я отказываюсь только в крайнем случае, когда у меня очень плотный график, и я не могу развести проекты. Мое участие бесплатное зависит от художественной стоимости проекта. Что касается такого рода проектов, это телевизионный коммерческий проект, и здесь все зависит от денег", – заявил Панин.